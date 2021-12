Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Dům v rekonstrukci se stal terčem zloděje

KLADENSKO – Pomozte zjistit pachatele.

Ve čtvrtek 2. prosince 2021 přijal operační důstojník oznámení na tísňovou linku 158, že v obci Klobuky – Kobylníky došlo k vloupání do rodinného domu v rekonstrukci.

Neznámý pachatel v době od 29. listopadu 2021 do 2. prosince 2021 vnikl nejprve na oplocený pozemek a následně do nemovitosti, kde vypáčil dveře do improvizovaného skladu stavebního materiálu, ze kterého odcizil benzinovou řetězovou pilu a LED světlomet. Škoda na odcizených byla vyčíslena na 6 tisíc a poškozením způsobil škodu ve výši 2 tisíce korun.

Skutek je prošetřován jako přečin krádeže a pachateli hrozí trest odnětí svobody až na dva roky.

Aby se podařilo zloděje vypátrat a následně zadržet, přivítali by policisté jakékoliv informace od svědků, kteří spatřili v okolí výše zmiňované nemovitosti v inkriminovanou dobu podezřelou osobu. Všechny důležité poznatky mohou občané sdělit osobně na Obvodní oddělení policie Slaný, nebo mohou kontaktovat vyšetřovatele případu na telefonním čísle 974 873 811. Samozřejmě je možné využít i bezplatnou linku 158.

Děkujeme za spolupráci.

por. Bc. Michaela Richterová

tisková mluvčí

P ČR Středočeského kraje

7. prosince 2021

