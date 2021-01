Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje

Důchodkyni ohrožovali zbraní

BRNO: Dvojice mužů se vloupala do domu seniorky a tam ji fyzicky.

Na třetí den letošního roku nebude mít rozhodně příjemné vzpomínky dvaaosmdesátiletá seniorka. Do jejího domku poblíž židenického vlakového nádraží se půldruhé hodiny před půlnocí 3. ledna letošního roku po poničení skleněné výplně vstupních dveří vloupali dva neznámí muži. Důchodkyni fyzicky napadli a ohrožovali ji dokonce zbraní. Požadovali šperky, peníze. Žena jim ale nic nevydala. Příbytek prohledali a nakonec se museli spokojit se dvěma odcizenými telefony, tabletem a notebookem. Šokovaná seniorka zůstala bez telefonů do ranních hodin uvězněna ve svém bytě. Lupiči poničené dveře se jí totiž nepodařilo otevřít. Kriminalisté v průběhu vyšetřování získali popis dvojice násilníků. Mladší z pachatelů je ve věku 22 až 30 let, vysoký asi 165 cm, statné postavy. Má černé krátce střižené vlasy česané na pěšinku, černé oči a kulatý obličej. Oblečen byl do šedé, patrně fleecové, bundy do pasu. Působil upraveně, měl pěstěné ruce bez známek manuální práce, hovořil plynně česky. Straší lupič je ve věku 40 až 50 let, vysoký asi 165 cm, hubené postavy, s krátce střiženými vlasy barvy špinavý blond. Má hubený obličej s výrazným nosem, bezvousý, oblečen do zimní bundy nad kolena světle béžové barvy. Na hlavě měl čepici typ bekovka šedé barvy se vzorem "kohoutí stopa". Rovněž působil upraveně, mluvil jazykem příbuzným ruštině. Oba muži měli při činu na rukou černé pletené rukavice a byli vybavení každý svou svítilnou. Jeden z nich měl v ruce revolver asi 20 cm dlouhý.

Vyšetřující kriminalisté uvítají poznatky k pachatelům či přepadení na telefonní lince 158. Policie děkuje za spolupráci.

por. Bohumil Malášek, 12. ledna 2021

