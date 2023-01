Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje

Policisté zareagovali bezvadně

BRNO: Muž chtěl ukončit svůj život. /VIDEO/

Duchapřítomnost policistů z obvodního oddělení Brno Komárov, zachránila život sedmačtyřicetiletému muži, který se posadil na most přes řeku Svratku a přemýšlel nad svým životem. Ve čtvrtek dopoledne si hlídka pří průjezdem křižovatkou povšimla muže, který seděl na mostě a koukal na vodní hladinu. Policistům to nepřišlo normální a rozhodli se jednat. Vozidlo otočili, přijeli k muži a hned s ním navázali komunikaci, aby odvedli jeho pozornost. Při povídání se k němu policisté pomalu přibližovali, až jej přetáhli na svoji stranu. Hlídka zjistila, že se muž nachází v těžké životní situaci a chtěl svůj život ukončit. Na místo byla přivolána lékařská pomoc, která jej převzala do péče a převezla na specializované pracoviště.

nprap. Petra Hrůzová, 29. ledna 2023.

