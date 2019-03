Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje

Duchapřítomná žena uzamkla pachatele ve sklepě

LIBERECKO - Frýdlantští policisté cizince zadrželi na místě činu. Muž skončil v policejní cele.

Veškeré vítané i nevítané návštěvy, jsou v malé obci nedaleko Habartic a státní hranice s Polskem vnímány velmi intenzívně.



Když ve středu, v pozdních odpoledních hodinách, zaslechla 56letá žena šramot v přízemní části svého domu, nejprve se domnívala, že jde o jejího přítele. Jenže v tuto dobu měl být ještě v práci nebo přinejlepším na cestě domů. Takhle brzy by jeho návrat byl dost nezvyklý. Zvědavost zvítězila. Majitelka domu se tedy rozhodla jít mu vstříc. Sešla schody do přízemí, ale jakmile se rozhlédla po místnosti, okamžitě se zarazila. Dům byl prázdný. Dostala zcela určitě strach. Rozhlížela se po místnostech a naslouchala. Po chvilce je opět zaslechla. Zvuky vycházející ze sklepa. Zamířila tím směrem. Když nahlédla do tmavých sklepních prostor, světlo z chodby na schodech směřujících dolů, osvítilo nezvaného hosta. Téměř holohlavý muž, jakmile zaregistroval pohyb nad sebou, se k ženě okamžitě otočil. Majitelka zaslechla jen jakési mumlání a viděla, že si cizí návštěvník vkládá ruce do kapes bundy. Udělal krok k ní. Ženě blesklo hlavou, že by v kapsách mohl mít nějakou zbraň. Nezaváhala ani na vteřinu. Duchapřítomně zabouchla dveře do sklepa, těsně před cizincovým nosem a urychleně je uzamkla. Věděla, že nepříliš pevné dveře vzrostlého muže na dlouho nezastaví. Vzala telefon a vyběhla z domu ven. Pro jistotu zamknula i vstupní dveře do domu. Dva zámky nezvaného hosta snad na chvíli zbrzdí, vytušila. Snad na tak dlouho, dokud nedorazí policisté. Vytočila linku tísňového volání.

Během pár minut na místo přispěchali policisté z obvodního oddělení ve Frýdlantu, v závěsu za nimi také policejní psovod s pěkně nabroušeným čtyřnohým přítelem. Majitelka mužům zákona umožnila rychlý vstup do domu. Několik výzev jménem zákona a cizinec se po rychlém zákroku ocitl v poutech. Nekladl žádný odpor. Poučení, ve kterém mu policisté sdělili, že v případě nerespektování výzev mu v podstatě mohou zaručit použití donucovacích prostředků, porozuměl. 28letý cizinec v doprovodu mužů zákona putoval na služebnu obvodního oddělení, odkud zamířil do policejní cely. Ženin dům prohledal policejní psovod se psem, aby tak vyloučil přítomnost lapkových kumpánů.

Až ohledání místa činu odhalilo cizincovi záměry, které vloupáním do domu sledoval. Jídlo. Po dobu své nezvané návštěvy stihnul zkonzumovat několik přesnídávek, které zapil džusíkem. Další potraviny si uschoval v oděvu.

Policisté ve zkráceném přípravném trestním řízení cizinci sdělili podezření ze spáchání přečinu porušování domovní svobody, za což mu v případě odsouzení může hrozit trest odnětí svobody až na dvě léta.

8. března 2019

por. Bc. Vojtěch Robovský

KŘP Libereckého kraje, tiskový mluvčí

