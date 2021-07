Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje

Drzý zloděj skončil ve vazbě

CHEBSKO – Nyní mu hrozí až tříleté vězení.

Od začátku letošního roku se dvaačtyřicetiletý muž z Aše dopustil několika krádeží. A ve většině případů jeho drzost neznala mezí. Krást měl v šatně firmy, v budově technických služeb, ve zdravotnickém zařízení i rodinných domech. Další krádeže v následujících měsících už na své konto nepřidá, policisté ho zadrželi a soudce poslal do vazby.



Například na konci dubna měl dvaačtyřicetiletý muž vstoupit do jedné společnosti v Aši, následně do neuzamčené šatny a tam z volně odložené kabelky odcizit finanční prostředky a stravenky. O tři týdny později si to měl namířit do budovy technických služeb na Chebsku. Také tam měl proniknout do otevřené kanceláře a z té odcizit mobilní telefon. V polovině května se mu mělo povést vniknout do areálu zdravotnického zařízení na Chebsku a z kuchyňky odcizit ze dvou volně odložených peněženek finanční hotovost. Na začátku června měl vstoupit do lékařského zařízení na Chebsku a po chvíli vniknout do ordinace, kde měl odcizit drobné finanční prostředky. V polovině června měl v restauraci v Aši z volně odloženého batohu vytáhnout peněženku, z té si vzít finanční prostředky, peněženku vrátit zpět a z místa odejít.



Činit se měl také v prvním polovině července. Nejdříve měl přes terasu vniknout do rodinného domu v Chebu. Ten měl prohledat a nakonec z něj odcizit pánskou příruční tašku a peněženku s finančními prostředky.



O pár dní později měl vstoupit na pozemek domu v Chebu. Následně vnikl do rodinného domu a začal ho prohledávat. Po chvíli ho ovšem v kuchyni uviděla majitelka domu a dvaačtyřicetiletý muž na její výzvu odešel. Po cestě ovšem ještě zkoušel otevřít uzavřené dveře do jedné z místností.

Krádeže, kterých se dvaačtyřicetiletý muž dopustil od dubna do června, objasnili policisté z obvodního oddělení Aš vždy během pár dnů. Pokaždé mu sdělili podezření ze spáchání přečinu krádeže.



Po důkladném šetření se velice rychle podařilo objasnit také jeho červencové počínání v domech v Chebu. Chebští kriminalisté zahájili trestní stíhání dvaačtyřicetiletého muže, kterého obvinili ze spáchání přečinů krádeže, porušování domovní svobody a poškození cizí věci.



Policejní komisař podal státnímu zástupci podnět k vydání návrhu na vzetí obviněného muže do vazby, který jej akceptoval. Na základě rozhodnutí soudu byl muž vzat do vazby.



V případě prokázání viny mu hrozí trest odnětí svobody až na tři roky.

nprap. Jakub Kopřiva

16. 7. 2021

