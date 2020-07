Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Drzý zloděj

CHOMUTOVSKO - Postrach chatek v zahradních koloniích dopaden, kradl i v noci u rodinných domů.

Necelé dvě desítky vloupání převážně do chatek v zahradních koloniích má mít podle policistů na svědomí 35letý Chomutovan.

Od února do začátku června měl na Chomutovsku vykrást anebo se o to pokusit až sedmnáct chatek nacházejících se v různých zahradních koloniích. Do chatek měl vnikat převážně násilím, buď rozbitím skleněných výplní oken anebo jejich vypáčením.

Odnášet si pak měl různorodé věci, zejména nářadí (pily, vrtačky, brusky), elektroniku (televizory, mobilní telefony, tablet, notebook, fotoaparát), oblečení, ale také alkohol, sušenky, plynovou pistoli, a dokonce i chemický záchod. V některých případech byly chatky pouze prohledány a nic z nich nezmizelo, anebo jen věci zanedbatelné hodnoty. Škoda na poškození v důsledku násilného vniknutí tak někdy převýšila škody vzniklé odcizením věcí.

Kromě zahradních domků a chatek se měl dotyčný začátkem června vloupat dvakrát i do jiných objektů.

V nočních hodinách měl v Jirkově přelézt oplocení u rodinného domu, otevřít si dveře do kůlny a vyvézt odtud ruční dvoukolový vozík. Na ten pak naložil různé kabely z kůlny, kladivo, šroubovák a vše si připravil k brance. Pak měl rozbít skleněnou výplň okna v přízemí domu a následně vzít v ložnici jízdní kolo a připravit si ho k odcizení. Vyrušila ho však 81letá majitelka domu, takže věci nestačil odnést a z místa utekl. Poškozením okna seniorce způsobil přibližně čtyřtisícovou škodu.

Mnohem vyšší škoda byla způsobena vloupáním do kůlny patřící k jinému rodinnému domu v Jirkově, jehož se měl muž dopustit během stejné noci. Z kůlny měl odcizit řetězovou pilu, úhlovou brusku, vrtací a bourací kladivo, rybářské náčiní, přenosné rádio, vařič a další věci včetně mraženého masa a potravin. Vzhledem k množství věcí se měl do kůlny dokonce několikrát za noc vrátit a odnášet je postupně. Jejich hodnota byla předběžně vyčíslena na částku přes 34 tisíc korun, poškozením okna a dveří byla způsobena škoda přibližně 2,5 tisíce.

Celkově se částka za všechny odcizené věci od února do června vyšplhala na téměř 160 tisíc korun. Škody vzniklé jako následek násilných vnikání do objektů pak dosáhly na cca 20 tisíc korun.

Kriminalisté rozsáhlým šetřením zjistili, že všech výše zmíněných krádeží se měl dopouštět uvedený 35letý Chomutovan, který se posléze k jednání i doznal. Většinu odcizených věcí měl postupně rozprodávat nezjištěným osobám, menší část byla zajištěna a vrácena majitelům.

Vyšetřovatel muži sdělil obvinění z několika trestných činů, a to krádeže, poškození cizí věci a porušování domovní svobody. Protože několik krádeží měl obviněný spáchat v době, kdy byl pro území České republiky vládou vyhlášen nouzový stav z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru, může ho soud v případě prokázání viny poslat za mříže až na osm let. Nebylo by to poprvé, naposledy tento recidivista brány věznice opustil na podzim roku 2018.

por. Mgr. Miroslava Glogovská

tisková mluvčí

Chomutov 13. července 2020

