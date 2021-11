Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Drzý zloděj

LOUNSKO - Do domu přišel dvakrát během několika minut; Drogy za volant nepatří.

Neznámého pachatele, který podle zjištěných informací dokonce dvakrát během několika minut vnikl do cizího domu, aby tam odcizil peníze, hledají policisté z obvodního oddělení v Podbořanech. V pondělí se na ně obrátil starší manželský pár žijící v obci na Podbořansku s tím, že jim neznámý muž z domu ukradl peněženku se sedmi tisíci korunami.

Do rodinného domu měl vstoupit odemčenými dveřmi. Když ho na chodbě přistihl devadesátiletý majitel domu, muž mu řekl, že někoho shání a rychle se odporoučel. Zřejmě mu to však nedalo a po chvíli to zkusil znovu. Tentokrát cizího muže uviděla o sedm let mladší manželka vycházet z ložnice. Opět tvrdil, že někoho shání a pak odešel. Seniorka po jeho odchodu zjistila, že jim v domě chybí peněženka, ve které bylo sedm tisíc korun.

Policisté případ prověřují pro podezření ze spáchání trestného činu porušování domovní svobody. Pachateli v případě dopadení hrozí dvouleté vězení.

Drogy za volant nepatří

Bez řidičského oprávnění a pod vlivem drog přistihli podbořanští policisté v říjnu 28letého muže za volantem osobního vozidla. Hlídka dotyčného zastavila v Kryrech a provedla kontrolu. Ta ukázala, že muž není držitelem příslušného řidičského oprávnění a provedený orientační test na drogy vyšel s pozitivním výsledkem. Ten pak potvrdil i rozbor krve, jemuž se mladý řidič na výzvu policistů podrobil. Kvůli popsanému jednání je muž podezřelý ze spáchání trestného činu ohrožení pod vlivem návykové látky.

por. Mgr. Miroslava Glogovská

tisková mluvčí

Louny 19. listopadu 2021

