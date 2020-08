Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Drzý návštěvník

Jindřichův Hradec - Dopustil se trestného činu.

Ve zkrácené přípravném řízení řeší policisté z obvodního oddělení Jindřichův Hradec případ porušování domovní svobody. Z tohoto skutku je podezřelý muž (43 let) z Jindřichohradecka. Ten dne 19. srpna v době od 20:00 do 20:26 hodiny neoprávněně vstoupil otevřenou brankou na oplocený pozemek u jednoho rodinného domu v Nové Včelnici. Začal se po pozemku volně pohybovat, když v přední části objevil zaparkované auto značky Škoda Octavia. Muž si z místa řidiče prohlížel vnitřek vozidla a v tu chvíli ho vyrušil majitel domu. Pachatel se pokusil o útěk, ale poškozený jej zadržel. Na místo přivolal policisty, kteří provedli všechny potřebné úkony. Případem se budou i nadále zabývat. Pachatel by měl do dvou týdnů stanout před soudem.

por. Ing. Štěpánka Schwarzová, krpc.pio@pcr.cz

21. srpna 2020

