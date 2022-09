Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje

Drzost zloději nechybí

BRNO: Zloděj vcelku snadno získává mnohdy i zajímavou finanční hotovost (video).

Zajímavý benefit získává na svých zlodějských výpravách brněnským kriminalistům zatím neznámý šedesátník. Muž, který jednoznačně oplývá pořádnou porcí drzosti, se v průběhu dne, obvykle dveřmi, dostane do budovy a tam se vloudí do kanceláře či provozovny. Tu prohledá a odnese cennosti. Převážně finanční hotovost. Šikovný zloděj si umí na zlodějské výpravě bez výrazného poškození otevřít i vstupní dveře. Tímto způsobem se na konci prázdnin dostal v Hněvkovského ulici do sídla tamní firmy. V otevřené kanceláři nejdříve našel klíče od příruční pokladny. Tu pohodlně otevřel a odcizil obálku s pětitisícovou finanční hotovostí. Potom rychle zmizel. O několik dnů dříve odešel z Modřic se zajímavějším ziskem. Do budovy, kde sídlí tamní firma, se dostal po překonání vstupních dveří. Pak už pohodlně prošel budovu a jedné z místností ze stolu odcizil plastovou obálku s finanční hotovostí. Za pár minut tak získal pětadvacet tisíc korun v hotovosti. Podobný scénář napsal při vloupání do sídla firmy v samém centru Brna. V tomto případě ale nic k odcizení nenašel. Ve všech popsaných případech činnost zloděje zachytily kamery bezpečnostního systému. Na nich se pohybuje asi šedesátiletý muž střední postavy vysoké asi 180 centimetrů, šedých vlasů a vousů. Na sobě měl černou mikinu s dlouhým rukávem na nohou bílé sportovní boty a přes rameno tmavou tašku. Kriminalisté se domnívají, že podobným způsobem zaútočil i v mnohdy neoznámených případech. Případné informace k totožnosti zloděje uvítají na tísňové policejní lince 158. Policie děkuje za spolupráci.

por. Bohumil Malášek, 21. září 2022

Související dokumenty drzost_2109.mp3

Velikost souboru:1,1 MB / formát MP3

krádeže_důchodce.mp4

Velikost souboru:78,8 MB / formát MP4

vytisknout e-mailem