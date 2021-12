Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje

Drze získali mobil

BŘECLAVSKO: Povedená dvojice odcizila telefon za třicet tisíc korun (video).

Půlminuta pobytu v břeclavském obchodě s elektronikou první listopadový den stačila povedené a především sehrané dvojici k zajímavému zisku. Muž si v obchodě nejdříve vytipoval vystavený značkový mobil za více než třicet tisíc korun. Po asi deseti minutách se do obchodu vrátil, aby ve spolupráci s parťačkou vyzkoušeli, zda a jakým způsobem funguje bezpečnostní zařízení. I když alarm okamžitě hlásil podezřelou manipulaci se zbožím, telefon si žena dala do kapsy a dvojice rychle obchod opustila. Policisté vyšetřující případ pátrají po asi čtyřicetiletém sportovně oblečeném muži střední postavy. Na sobě měl tmavě modré dlouhé kalhoty, zelené tričko nebo mikinu s dlouhým rukávem a černou vestou. Muž má krátké tmavé vlasy a plnovous. Spolu s ním byla asi patnáctiletá dívka s černými vlasy do culíku. Na sobě měla světlé dlouhé kalhoty, světlou mikinu a černou vestu pod zadek. Obličej měla zakrytý rouškou.

Případné poznatky k totožnosti muže a dívky můžete sdělit na policejní tísňovou linku 1587. Policie děkuje za spolupráci.

por. Bohumil Malášek, 7. prosince 2021

