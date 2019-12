Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Druhá pátrací akce na Štěpána

J.Hradec – Suchdol nad Lužnicí – Seniora i s jízdním kolem policisté vypátrali.(Hlasová schránka 974 233 116)

Druhá pátrací akce právě na Štěpána dne 26.prosince se rozběhla v 16:15 hodin. V tu dobu oznámil na obvodní oddělení policie Suchdol nad Lužnicí muž, že pohřešuje svého otce ( r.1940), který měl téhož dne kolem poledne odjet na jízdním kole ze svého domova v obci na Suchdolsku neznámo kam. Své manželce měl říci pouze to, aby se starala o kotel a o slepice. Tímto jednáním v ní vzbudil obavy o jeho život. Žena informovala svého syna, který nejprve pátral po otci sám v okolí obce, avšak bez kladného výsledku. Z tohoto důvodu oznámil pohřešování otce suchdolským policistům, včetně jeho popisu i popisu modrého jízdního kola. Suchdolští policisté začali ihned po seniorovi pátrat. Do akce byla povolána rovněž hlídka třeboňských policistů i kynolog se služebním psem. V 18:50 hodin byla pátrací akce ukončena, neboť suchdolští policisté pohřešovaného a nezraněného seniora vypátrali i s jeho jízdním kolem na vlakovém nádraží v Suchdole nad Lužnicí. Policisté přivolali RZS a po domluvě se synem byl vypátraný senior předán do rodinné péče. Pátrání tak mělo šťastný konec.

por. Mgr. Bc. Hana Millerová, jh.pis@pcr.cz

29. prosince 2019

