DROM se pyšní medailí

Policistka byla oceněna za dlouhodobou spolupráci.

V rámci pravidelného setkávání Širšího týmu - platforma, která vznikla při DROMu už v roce 2006, byla předána pamětní medaile za dlouhodobou spolupráci s Policií ČR při plnění úkolů na úseku práce s menšinami Simoně Wachsbergerové, vedoucí programu Asistence obětem a pachatelům trestné činnosti. Medaili předal osobně pplk Mgr. Bc. Pavel Doležal rada Policejního prezidia ČR Ředitelství služby pořádkové policie společně s paní kpt. Mgr. Bc. Dagmar Doležalovou - vrchní komisařkou, styčnou důstojnici pro menšiny.

Multidisciplinární tým nazvaný Širší tým APK se skládá ze zástupců Policie ČR, Městské policie, OSPODů, Probační a mediační služby ČR, Magistrátu města Brna (především Koordinační centrum prevence), zástupců MČ (především Brno - sever či Brno - střed), základních škol v lokalitách ohrožených vyloučením a zástupců nestátních neziskových organizací na území města Brna atd.. V případě potřeby jsou přizývání další odborníci kompetentní v dané aktuálně řešené oblasti či problematice.

Tým se schází pravidelně 1x za měsíc s účelem předávání informací a diskuze o aktuálních problémech v lokalitách. Fungování týmu přináší pravidelný přehled o vývoji problematiky sociálně patologických jevů v lokalitě a umožňuje vývoj aktivit směrem k potřebám klientů a zainteresovaných subjektů. Dochází neustále k rozvoji spolupráce se všemi zmíněnými, s nimiž je společná kooperace nutná k úspěšnému řešení či předcházení vzniku aktuálních obecných problémů či individuálních, konkrétních zakázek.

Tentokrát bylo naše Setkání opravdu neobvyklé, výjimečné a slavnostní i tím, že jsme se společně rozloučili s paní npor. Mgr. Lenkou Plichtovou, vedoucí Obvodního oddělení Policie ČR Brna-sever, která byla jednou s důležitých členek Širšího týmu. Chtěli bychom tímto poděkovat za skvělou, dlouholetou spolupráci a přístup k dané problematice. Byla člověkem na svém místě. Pevně věřím, že v nastaveném režimu či způsobu spolupráce budeme nadále pokračovat i s novým vedením obvodního oddělení Brno – sever PČR.“ uvedla Simona Wachsbergerová vedoucí programu.

Paní magistra Wachsbergerová si medaili opravdu zaslouží, stojí za ní mnohaletá práce. Organizovat takové setkání již 16 let je obdivuhodné a není mi známo od mých protějšků - styčných důstojníků pro menšiny z ostatních krajských ředitelství PČR - že by v nějaké lokalitě fungoval obdobný tým s tolika různorodými účastníky, a ještě tak dlouho. V tomto je Brno unikátní a já sama jsem pyšná na to, že jsem součástí tohoto týmu. Hlavně chci zdůraznit největší devizi Širšího týmu - vzájemnou informovanost, možnost okamžitého řešení problémů a zejména preventivní působení v lokalitě. To je důležité pro všechny přítomné a pro celou tuto městskou část. Paní Wachsbergerová má na tom všem velkou zásluhu, za což jí patří poděkování. A poděkování samozřejmě směřuji všem dalším účastníkům týmu, uvedla kpt. Mgr. Bc. Dagmar Doležalová, vrchní komisařka, styčná důstojnice pro menšiny.

Za zmínku stojí je, že pamětní medaile je součástí speciální edice určené pro práci s menšinami obsahující pouze 200 kusů, které se předávají od roku 2014 a kolegyně Simona Wachsbergerová obdržela jeden z posledních 10 kusů. „Je pro mě obrovským překvapením a ctí získat takové ocenění, které navíc osobně přijímám od osobností, kterých si skutečně vážím. Pochopitelně ocenění stejně tak náleží i mým kolegyním Věře Ivicové a Nataši Nezpěvákové, bez kterých by náš tým vůbec nefungoval.“

Bližší informace o programu Asistence obětem a pachatelům trestné činnosti najdete na www.drom.cz

Mgr. Klára Šallé

vedoucí kanceláře a pracovnice pro PR, DROM, romské středisko

kpt. Hana Rubášová

tisková mluvčí PP ČR

8. prosince 2022

Odkazy do noveho okna Simona_medaile Detailní náhled

vytisknout e-mailem