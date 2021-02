Policie České republiky – KŘP Pardubického kraje

Drogy, táboření a úspěšná pátrací akce

CHRUDIMSKO – Včera ve večerních hodinách jsme přijali zprávu, že v Ronově nad Doubravou vnikl na soukromý pozemek nějaký muž, který je evidentně pod vlivem návykových látek. Hlídka z Třemošnice zjistila, že nezvaný host zmateně hledá svého kamaráda, ale ten doma nebyl. Poslední informace, kterou rodina měla, zněla tak, že jde tábořit do lesa. Mobil syn nezvedal, kamarád, s nímž měl tábořit, stál zmatený pod vlivem drog na pozemku, proto přišla obava, že by druhý devatenáctiletý muž mohl být v lese v ohrožení života. Do pátrací akce se vložily hlídky Pardubického i Středočeského kraje, na pomoc byli přizváni profesionální i dobrovolní hasiči.

Zachránci pohřešovanéhoLesy v okolí Ronova nad Doubravou a Žlebů jsou rozsáhlé a členité, k náročnosti pátrací akce přispěla i tma v nočních hodinách. Někdo projížděl autobusové zastávky a okolní obce, další skupina se odebrala právě do zmíněných lesů. Do akce byl nasazen i psovod se psem Attacem. Prví stopa byla nalezena místní části Studánka. Bylo to tábořiště se sekerou pohřešovaného. Pátrající policisté i dobrovolníci se rozdělili do dvou skupin, jedna se vydala ze strany od Ronova nad Doubravou směr Žleby, druhá šla k Sádeckému mostu. Právě tam psovod našel batoh pohřešovaného, což všechny utvrdilo v tom, že pátrací akce probíhá pořád ve správné lokalitě. Pes po několika minutách (zhruba po 1,5 km od nálezu batohu) začal štěkat, což věstilo, že něco našel. Štěkot Attacka zněl přesně tak, jak se učil při vyhledávání osob. Na místě opravdu ležel muž, který odpovídal popisu pohřešovaného. Byl zraněný, na těle měl několik bodnořezných poranění, ale komunikoval. Zatímco psovod zajišťoval životní funkce zraněného a vysíleného muže, stačil si vyslechnout, že zranění si způsobil sám. Nůž měl u sebe, při čekání na další pomoc nalezený mladík ještě dodal, že s kamarádem poprvé užili drogu, takzvanou havajskou růži a k tomu kouřili marihuanu, což s ním „zamávalo“ tak, že se nožem na několika částech těla poranil. Proč si tak ublížil, to nedokázal vysvětlit. Jen doplnil, že sebevražedné úmysly určitě neměl.

K prostoru mezi "Bažantnicí" a skautskou klubovnou se vydali další policisté a dobrovolní hasiči, aby ho transportovali na nejbližší pozemní komunikaci, kde si ho převzala zdravotnická záchranná služba.

Je až nevídané, jak informace týkající se pohřešování vznikla. Zmatený kamarád pod vlivem drog stojící na zahradě později pohřešovaného kamaráda… Skvělá práce, koordinace a komunikace všech zúčastněných osob, které se do pátrací akce zapojily, má na svědomí záchranu lidského života. Snad si tito mladíci další experimenty s drogami příště rozmyslí a tento případ odradí od podobných experimentů i někoho dalšího, kdo by měl úmysl takové návykové látky byť jen ze zvědavosti testovat. Tady byla hranice mezi životem a smrtí opravdu na tenkém ledu.

por. Mgr. Eva Maturová

tisková mluvčí

21. února 2021

vytisknout e-mailem