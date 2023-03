Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Drogy se jim přes zeď věznice nepodařilo přehodit

LOUNSKO - Čtveřici mužů plán nevyšel.

Prosba syna ke svému otci o dodání drog do věznice skončila obviněním čtveřice mužů. Případ se odehrál na přelomu února a března ve věznici v okrese Louny. V této věznici si odpykává trest 24letý muž, který požádal svého otce o distribuci drog do areálu věznice. Ten chtěl svému synovi splnit přání a oslovil dalšího známého, který mu sehnal tři sáčky s pervitinem a konopím. Dále najali třetího spolupachatele, aby dle instrukcí vězně přehodil tyto sáčky přes zeď věznice na určeném místě. Za to dostal „vrhač“ peněžitou odměnu. Celý plán se jim pokazil hned v úvodu, kdy hozené sáčky zeď nepřelétly a dopadly zpět mimo areál věznice. V tu chvíli si počínání skupinky osob všimli pracovníci vězeňské služby a trojici mužů zadrželi. Následně se prověřování celé události ujali lounští kriminalisté a společně s kolegy z vězeňské služby rozkryli zorganizování celého případu. Všem čtyřem strůjcům sdělil policejní komisař obvinění z přečinů nedovolená výroba a jiné nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy a také z maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání. U jednoho z obviněných soud akceptoval návrh na vzetí do vazby a muž si tak počká na soud ve vazební věznici.

10. března 2023

por. Bc. Ilona Gazdošová

tisková mluvčí

vytisknout e-mailem