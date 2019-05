Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Drogy prodával dál, skončil ve vazbě

CHOMUTOVSKO - Nic si nedělal z trestního stíhání a navíc ovlivňoval svědky.

Kvůli opakovanému prodeji drog skončil ve vazbě 36letý muž z Chomutova. Podnět na jeho vzetí do vazby podávala policejní vyšetřovatelka v uplynulých dnech z důvodu, že muž pokračoval v trestné činnosti, za kterou byl již od dubna trestně stíhán. Navíc podle zjištění měl ovlivňovat jednoho ze svědků. Policisté muže v dubnu obvinili ze spáchání trestného činu nedovolená výroba a jiné nakládání s omamnými a psychotropnímu látkami a jedy. Podle nich v tu dobu prodal v téměř třiceti případech pervitin. Trestní stíhání bylo tehdy vedeno na svobodě. Nyní však kriminalisté zjistili, že obviněný v distribuci drogy pokračuje, na kontě mu přibylo nejméně pět dalších prodejů pervitinu. Za to mu bylo rozšířeno trestní stíhání a zajištěn pobyt za mřížemi. Drogu ve všech dokázaných případech obviněný prodával na území města Kadaně. V případě uznání viny mu hrozí trest odnětí svobody až na pět let. Vyšetřování nadále pokračuje.

por. Alena Bartošová

tisková mluvčí KŘP Ústeckého kraje

31. května 2019

