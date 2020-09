Policie České republiky – KŘP Zlínského kraje

Drogy jsou špatná volba

ZLÍNSKO: Dvaadvacetiletému muži hrozí deset let vězení.

Zlínští kriminalisté podali státnímu zástupci návrh na podání obžaloby proti obviněnému dvaadvacetiletému muži ze Zlína, který je momentálně ve vazební věznici, ze spáchání zvlášť závažného zločinu nedovolená výroba a jiné nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy a trestného činu přechovávání omamné a psychotropní látky a jedu. Mladý muž by mohl v případě odsouzení strávit za mřížemi až deset let.

Narkoman byl kriminalisty obviněn z trestné činnosti na úseku drog v červenci loňského roku. Vzhledem k tomu, že po dobu vyšetřování ovlivňoval svědky a v trestné činnosti nadále pokračoval, soudce okresního soudu akceptoval návrh státního zástupce a umístil muže letos v květnu, po jeho zadržení policisty, do vazby, kde je dosud.

Recidivista si nejméně od roku 2015 až do svého zadržení a umístění do vazby opatřoval léky pro výrobu metamfetaminu, zvaného pervitin, z nichž poté drogu za pomoci dalšího muže vyráběl. Poté drogu buď zkonzumoval, nebo poskytoval dalším minimálně dvaadvaceti osobám za úplatu, výměnou za zboží nebo služby, případně zdarma, a to nejméně v 342 případech za částku minimálně 400 tisíc korun. Trestné činnosti se dopouštěl na různých místech ve Zlíně.

Kromě pervitinu si muž opatřoval také marihuanu z rostliny konopí, kterou používal pro vlastní potřebu, případně ji nabízel či poskytl dalším osobám v okolí svého bydliště, a to za úplatu nebo zdarma.

Kriminalisté při domovní prohlídce u muže zajistili sušenou rostlinnou hmotu, pomůcky pro výrobu pervitinu, injekční stříkačky a lahvičky s neznámou látkou. Veškeré zajištěné omamné a psychotropní látky zaslali do kriminalistického ústavu ke zkoumání.

Muž byl i přes svůj nízký věk již pětkrát soudně trestaný pro majetkovou trestnou činnost a trestnou činnost na úseku drog, poprvé již ve svých šestnácti letech.

18. září 2020, por. Bc. Monika Kozumplíková

vytisknout e-mailem