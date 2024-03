Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Drogy cestovaly do věznice

MOSTECKO - Policisté obvinili deset lidí.

Mostečtí kriminalisté rozpletli velmi propracovanou trestnou činnost distribuce drog, která byla organizována odsouzenými za zdmi věznice. Deset osob čelí stíhání ze spáchání zvlášť závažného zločinu nedovolené výroby a jiného nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy. Obvinění mají všichni rozšířené o přečin maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání.

Na počátku roku 2023 obdrželi policisté Územního odboru Most - linie TOXI od pracovníků Vězeňské služby ČR z Bělušic poznatek o organizování průniku omamných a psychotropních látek za zdi objektu. Na distribuci do Věznice Bělušice se měli podílet mimo jiné i odsouzení vězni. Na základě tohoto poznatku bylo zahájeno šetření případu zejména pak telefonního čísla, které odsouzení užívali v nepovoleném mobilním telefonu. Akce započala pod krycím názvem akce CATEDRAL.

V rámci prověřování tohoto mobilního telefonu bylo zjištěno, že takových nepovolených přístrojů je ve věznici více. Odsouzení pomocí těchto telefonů kontaktovali nejen své komplice mimo věznici, ale komunikovali také mezi sebou. To vše za jediným účelem, a to obstarání drog. Zejména se jednalo o pervitin, marihuanu a léky Subutex a Tramal. Vězni komunikovali s dalšími obviněnými po celém Ústeckém kraji. Vyjmenované zakázané látky v několika případech soustředili v Mostě u jedné osoby mimo věznici. Ta pak následně předala kontraband s drogami dalším osobám na detašovaném pracovišti na Chomutovsku. Tam došlo k předání balíků omamných látek některým pracujícím odsouzeným. Vězni po práci následně ve svých tělesných útrobách nebo jiným nezjištěným způsobem pronesli kontraband do samotné věznice. Tam drogy následně mezi ubytovnami předali tak zvaným „koňováním“ koncovým uživatelům, v tomto případě hlavním organizátorům. Kriminalisté zjistili, že obvinění tímto nebo obdobným způsobem do Věznice Bělušice obstarali různé látky v různém množství nejméně v sedmi případech, a to v období od února do července 2023. Na průniku těchto nelegálních látek se svým specifickým úkolem podílelo vícero na sobě nezávislých osob, a to úmyslně a organizovaně. Mostecký vyšetřovatel proto viní osoby ve věku od 19 do 54 let z výše uvedeného zločinu. Mezi stíhanými jsou i 4 ženy.

Zákonem stanovená horní hranice trestu za tento zvlášť závažný zločin je v případě odsouzení až desetiletý trest odnětí svobody. Kriminalisté ve své práci nepolevují, protože zjistili, že takto propracovaných skupin a organizátorů je mnohem více. Policisté tedy očekávají, že padnou další obvinění, která souvisí s distribucí drog.

por. Václav Krieger

KŘP Ústeckého kraje

oddělení tisku a prevence

4. března 2024

