Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje

Drogy, alkohol i zákaz řízení

VYŠKOVSKO: Mezi hříšníky byly i ženy.

Od pátku do pondělí- ve všechny tyto dny narazili vyškovští policisté na řidiče, kteří neměli za volantem co dělat. V pátek skončila jízda sedmačtyřicetiletého řidiče, kterého kontrolovali slavkovští policisté. Měl totiž zákaz řízení. Za toto nerespektování je podezřelý z trestného činu maření výkonu úředního rozhodnutí. Náš trestní zákoník hrozí v takovýchto případech až tříletým vězením. Neslavnou víkendovou rekordmankou byla řidička fabie, kterou kontrolovali v sobotu vyškovští strážníci na jedné z ulic z okresního města. Protože měla pozitivní dechovou zkoušku, případ převzali republikoví policisté. Vyškovští policisté naměřili čtyřicetileté ženě 2,7 promile alkoholu. Je podezřelá z trestného činu ohrožení pod vlivem návykové látky. Stejně tak o deset let mladší řidička, u které vyškovští muži zákona zjistili přítomnost pervitinu. Ta neprošla pondělní kontrolou ve Vyškově. V neděli jsme také ve Vyškově řešili mladého řidiče, který měl výsledek dechové zkoušky 0,6 promile. Třiadvacetiletý mladík je podezřelý z přestupku. U správního orgánu mu hrozí nejen tučná pokuta, ale i zákaz řízení.

por. Mgr. Alice Musilová, 28.5.2019

vytisknout e-mailem