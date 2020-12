Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Drogu prý našel na ulici

MOSTECKO - Za přechovávání pervitinu čelí obvinění, Dvojice ukradla dvě horská kola v suterénu domu.

Odcizená kola získala poškozená zpět

Hamerští policisté objasnili případ krádeže dvou jízdních kol. Horská kola měli dle policistů odcizit v domě na Litvínovsku dva muži ve věku 32 a 29 let, oba z Litvínovska. Ti měli vstoupit do panelového domu, když využili nestřeženého okamžiku, kdy byly na chvíli otevřené vchodové dveře. Vešli do domu, poté sešli do suterénu a v prostoru pod schody měli vzít dvě nezajištěná pánská horská jízdní kola v hodnotě 20 tisíc korun. Poté se rozešli. Starší muž kolo následně prodal v obci zájemci pod smyšlenou záminkou. Druhý poté, co zřejmě zjistil, že je v hledáčku policie, kolo vrátil sám poškozené majitelce. I druhé kolo bylo nakonec poškozené vráceno, když bylo policisty zajištěno u nového majitele. Vyšetřovatel dvojici obvinil ze spáchání přečinu krádeže. Dvaatřicetiletý muž byl již za takový čin v posledních třech letech odsouzen a za tuto krádež mu s ohledem na trest minulý hrozí až tříletý trest odnětí svobody, mladšímu pak o rok méně.

Neoprávněně přechovával pervitin, prý ho našel na ulici

Z přečinu přechovávání omamné a psychotropní látky a jedu čelí obvinění 37letý muž z obce na Mostecku. Muž byl v pátrání pro soud, který na něj vydal příkaz k zatčení. Policisté hlídkové služby v rámci pátrání po osobách muže v listopadu vypátrali v ulici Žatecká. Muž se před policisty dal na útěk, ti ho záhy zadrželi. U muže hlídka našla několik plastových sáčků s krystalickou látkou. Ty byly zajištěny a odeslány na odbor kriminalistické techniky k provedení odborné expertizy. Tou byla zjištěna přítomnost účinné látky. Muž policii uvedl, že sáčky našel na ulici v krabičce cigaret. Stíhán je ve výkonu trestu, kde si odpykává jiný trest. Za přechovávání drogy mu hrozí až dvouletý trest odnětí svobody.

