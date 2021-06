Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Drogu prodávala z okna bytu

MOSTECKO - Dealerka teď čelí obvinění z drogového deliktu; Pod vlivem alkoholu naboural jiné auto a ujel.

Policisté mosteckého TOXI týmu odhalili muže a ženu, kteří měli dle kriminalistů zásobovat osoby z řad toxikomanů pervitinem. Vyšetřovatel obvinil z přečinu nedovolené výroby a jiného nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy 42letou ženu a 40letého muže z Mostu.

Mostečanka měla dle kriminalistů v Mostě, v ulici Zdeňka Fibicha, od loňského roku do letošního května nejméně ve více než stovce případů obstarat a následně prodat přesně nezjištěné množství metamfetaminu různým osobám za finanční částky. Pro drogu si osoby chodily do bytu k obviněné, která jim drogu předávala z okna přízemního bytu. Nejprve vyinkasovala peníze a následně „zákazníkovi“ drogu z okna spustila v krabičce od cigaret. Obviněná také v 15 případech měla s někým drogu směnit za svíčky. Žena je vyšetřovatelem stíhána na svobodě a za distribuci návykové látky jí od soudu hrozí až pětiletý trest odnětí svobody.

Stejný trest může postihnout i obviněného 40letého Mostečana. I ten měl dle kriminalistů TOXI týmu poskytovat pervitin v loňském i letošním roce a to několika osobám v nejméně 33 případech. Drogy většinou prodával za různé částky, někdy je poskytl i zdarma a to na různých místech v Mostě, předem domluvených.

Podnapilý řidič narazil do zaparkované škodovky, ta najela na kovový plot

Policie v Mostě zahájila stíhání 55letého muže z Mostu a obvinila ho z přečinu ohrožení pod vlivem návykové látky. Mostečan měl jako řidič osobního vozidla řídit ve večerních hodinách své vozidlo na sídlišti Výsluní v Mostě a to po předchozím požití alkoholu. Se škodovkou narazil do zaparkovaného vozu téže tovární značky, který poškodil. Toto vozidlo bylo nárazem posunuto dopředu, kde narazilo do kovového plotu u objektu. Tím došlo k poškození přední i zadní části cizího auta i plotu. Následně z místa nehody odjel, aniž by událost ohlásil. V sousední ulici však narazil na hlídku městské policie, která motoristu předala dopravním policistům. Ti u muže provedli z důvodu podezření na užití návykové látky dechovou zkoušku na alkohol, kterou bylo zjištěno 1,90 promile alkoholu v dechu motoristy. Škoda způsobená na vozidle a plotu byla vyčíslena na částku 20 000 korun.

Most 10. června 2021

nprap. Ludmila Světláková

