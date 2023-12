Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Drama se šťastným koncem

CHOMUTOVSKO - Díky rychlému zásahu policistů nečekané „koupání“ v ledové vodě dobře dopadlo.

Šťastný konec měl díky zasahujícím policistům nápad dvou malých dívek (ve věku 9 a 10 let), které si chtěly páteční odpoledne zpestřit klouzáním na ledové ploše rybníku v parku v Chomutově. Po chvíli se pod devítiletou holčičkou led propadl a ona zůstala po hrudník ve vodě, z níž se nedokázala sama dostat. Kamarádka jí chtěla pomoci, přitom se ale také propadla do vody. Této dívce se však podařilo dostat na břeh samotné. Naštěstí kolem procházela žena, která ihned volala na tísňovou linku a na místo tak vyrazili policisté z chomutovského Oddělení hlídkové služby, nstržm. Vladimír Lhotský a pprap. David Pěnkava. Ti byli v parku ještě před přivolanými hasiči. Když policisté spatřili uprostřed rybníku plačící holčičku, která volala o pomoc, zatímco její promáčená kamarádka byla na břehu, neváhali. Nadstrážmistr Lhotský vstoupil opatrně na led a následně do vody, kde byly kusy ledu. Ty odstraňoval, aby se dostal k dívce. Jeho kolega mezitím pomáhal druhé dívence a po příjezdu hasičů ji předal do jejich péče, aby jí byl poskytnut tepelný komfort uvnitř hasičského vozu. Poté se vrátil na rybník do místa se silnější vrstvou ledu a počkal, než mu tam kolega předal dívku, kterou z vody mezitím vytáhl. Také ji pak předali hasičům a následně přivolaným zdravotníkům. Podle jejich prvotního vyšetření byly obě kamarádky v pořádku, takže si je poté mohli převzít rodiče.

por. Mgr. Miroslava Glogovská

tisková mluvčí

Chomutov 19. prosince 2023

Odkazy do noveho okna nstržm. Lhotský a pprap. Pěnkava Detailní náhled

