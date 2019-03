Dotazy ke zveřejňování odpovědí dle "106"

Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.

Žadatel požádal o následující informace:



„1. Na základě jakého dokumentu, metodiky, výkladu InfZ nebo jiného právního předpisu, Policejní prezidium nezveřejňuje na webu www.policie.cz podle §5 odst. 3 InfZ plný text žádosti o poskytnutí informací?

2. Na základě jakého dokumentu, metodiky, nebo výkladu InfZ nebo jiného právního předpisu, Policejní prezidium nezveřejňuje na webu www.policie.cz celý text poskytnuté informace, ale pouze shrnutí odpovědi a shrnutí dotazu?

3. Kdo je odpovědný za to, aby odpovědi na žádost dle InfZ byly zveřejněny v zákonem požadovaném rozsahu?

4. Na základě jakého pokynu, metodiky nebo jiného předpisu došlo ke změně způsobu zveřejňování žádostí a poskytnuté informace, když v minulosti Policejní prezidium na webu www.policie.cz odpovědi a žádosti dle InfZ zveřejňovalo celé (bez osobních údajů)?

5. Kdo dohlíží na to, aby byla při zveřejňování dodržena lhůta 15 dní dle InfZ?

6. Jaké jsou interní postihy za porušení povinností stanovených InfZ?

7. Kolik interních postihů osob odpovědných za řádné zveřejnění informací dle InfZ bylo v období od 1.1.2016 ke dni doručení této žádosti uloženo a jaké byly tyto postihy?

8. Žadatel žádal Policejní prezidium žádostmi ze dne 12. 10. 2018 a ze dne 16. 11. 2018 o poskytnutí informací. Ke shora uvedeným žádostem obdržel žadatel poskytnutí informací povinným subjektem dne 8. 11. 2018, č. j. PPR-29819-7/ČJ-2018-990140, 26. 11. 2018, č. j. PPR-29819-11/ČJ-2018-990140, a dne 11. 12. 2018, č. j. PPR-33369-10/ČJ-2018-990140. Kdo rozhodl, že shora uvedené informace nebudou zveřejněny v souladu s § 5 odst. 3 InsZ? Kdo je odpovědný za to, že shora uvedené informace nebyly zveřejněny v s souladu s § 5 odst. 3 InsZ?„



Policie České republiky sdělila žadateli k jednotlivým bodům následující informace:



1. Na základě jakého dokumentu, metodiky, výkladu InfZ nebo jiného právního předpisu, Policejní prezidium nezveřejňuje na webu www.policie.cz podle §5 odst. 3 InfZ plný text žádosti o poskytnutí informací?

Policejní prezidium České republiky se při zveřejňování poskytnutých informací dle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. řídí nejen tímto zákonem, ale i dalšími právními předpisy (např. Obecným nařízením o ochraně osobních údajů, zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, občanským zákoníkem).

Pokud jde o zveřejňování celého textu žádosti, vycházíme z názoru, že postačí, pokud je ze zveřejněných informací zřejmé, jaké informace byly poskytnuty. Ze zákona č. 106/1999 Sb. dle našeho názoru nevyplývá povinnost vždy přesně citovat žádost, což potvrzuje i komentář k tomuto zákonu (Zákon o svobodném přístupu k informacím, 1. vydání, 2016, Furek, Rothanzl, Jirovec): „Kromě zveřejnění samotné poskytnuté informace bude často nutné, aby z publikovaných údajů vyplýval i předmět požadovaných informací, tedy zjednodušeně řečeno obsah žádosti, neboť prosté zveřejnění poskytnutých údajů by nemuselo být srozumitelné. To lze splnit tím, že spolu s požadovanými informacemi je zveřejněna odpovídající doprovodná informace (např. jsou-li žadateli poskytovány elektronické kopie dokumentů, pak může zveřejněná informace stručně shrnout předmět žádosti a dále uvádět hypertextové odkazy na poskytnuté informace). Požadavek na uvedení „kontextu“ poskytovaných informací lze ovšem splnit i tím, že povinný subjekt zveřejní celý text doručenéžádosti (např. jejím naskenováním). I v takovém případě je ovšem nutné ze žádosti odstranit veškeré chráněné údaje, nejčastěji identifikační údaje žadatele.“



2. Na základě jakého dokumentu, metodiky, nebo výkladu InfZ nebo jiného právního předpisu, Policejní prezidium nezveřejňuje na webu www.policie.cz celý text poskytnuté informace, ale pouze shrnutí odpovědi a shrnutí dotazu?

Jak bylo uvedeno výše, Policejní prezidium České republiky se při zveřejňování poskytnutých informací dle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. řídí nejen tímto zákonem, ale i dalšími právními předpisy. Zveřejňování poskytnutých informací musí být s těmito právními předpisy v souladu. Jak k této problematice uvádí výše uvedený komentář k zákonu č. 106/1999 Sb. je vhodné v této souvislosti použít test proporcionality a „v každém případě individuálně vážit, zda oprávněně poskytnuté osobní údaje či jiné informace na žádost konkrétnímu žadateli je rovněž „ústavně přípustné“ zveřejnit“.



3. Kdo je odpovědný za to, aby odpovědi na žádost dle InfZ byly zveřejněny v zákonem požadovaném rozsahu?

Zpracovatel žádosti, kterým je útvar nebo organizační článek Policie České republiky, k jehož působnosti se požadované informace vztahují.



4. Na základě jakého pokynu, metodiky nebo jiného předpisu došlo ke změně způsobu zveřejňování žádostí a poskytnuté informace, když v minulosti Policejní prezidium na webu www.policie.cz odpovědi a žádosti dle InfZ zveřejňovalo celé (bez osobních údajů)?

K žádné takové změně nedošlo.



5. Kdo dohlíží na to, aby byla při zveřejňování dodržena lhůta 15 dní dle InfZ?

Kontrola plnění služebních nebo pracovních úkolů v souladu s právními předpisy a interními akty řízení náleží vedoucím policistům nebo zaměstnancům útvarů Policie České republiky a jejich organizačních článků.



6. Jaké jsou interní postihy za porušení povinností stanovených InfZ?

Zaviněné porušení služebních povinností představuje kázeňský přestupek ve smyslu § 50 zákona č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, za nějž může být uložen v souladu s § 51 téhož zákona kázeňský trest písemné napomenutí, snížení základního tarifu až o 25 % na dobu nejvýše 3 měsíců, odnětí služební medaile nebo odnětí služební hodnosti. Zaviněné porušení pracovních povinností je posuzováno podle zákona č. 262/2006, zákoník práce.



7. Kolik interních postihů osob odpovědných za řádné zveřejnění informací dle InfZ bylo v období od 1.1.2016 ke dni doručení této žádosti uloženo a jaké byly tyto postihy?

Policie České republiky nevede statistiku interních postihů svých příslušníků nebo zaměstnanců v souvislosti s porušením povinností uložených ustanovením § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. Pro její vytvoření by bylo nutno analyzovat personální spisy všech příslušníků a zaměstnanců Policie České republiky, kteří ve vymezeném období vyřizovali žádosti o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., to znamená, že by bylo nutno nejprve vytvořit seznam takových příslušníků a zaměstnanců a pak z jejich personálních spisů zjistit, zda jim byl ve vymezeném období uložen postih, a pokud ano, zda tento postih souvisel s porušením výše uvedených povinností. Požadovanou informaci je proto nutno pokládat za požadavek na vytvoření analýzy.

Podle § 2 odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb. se povinnost poskytovat informace netýká dotazů na názory, budoucí rozhodnutí a vytváření nových informací. Povinný subjekt je povinen poskytovat pouze ty informace, které se vztahují k jeho působnosti a které má nebo by měl mít podle obecně závazného právního předpisu k dispozici. Naopak zákon č. 106/1999 Sb. nestanovuje povinnost nové informace vytvářet či vyjadřovat názory povinného subjektu k určité problematice, vytvářet analýzy či hodnocení na základě zadání žadatele. Podle § 3 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. se informací pro účely tohoto zákona rozumí jakýkoliv obsah nebo jeho část v jakékoliv podobě, zaznamenaný na jakémkoliv nosiči, zejména obsah písemného záznamu na listině, záznamu uloženého v elektronické podobě nebo záznamu zvukového, obrazového nebo audiovizuálního. Požadovaná informace nemá takovou podobu a k jejímu vytvoření by nepostačovalo pouhé mechanické vyhledání a shromáždění údajů existujících v rozptýlené podobě. Vytvoření požadované informace by vyžadovalo analytickou činnost spočívající ve studiu personálních spisů a vyhodnocování údajů v nich obsažených. Z uvedených důvodů se informační povinnost netýká informací požadovaných v tomto bodě žádosti.



8. Žadatel žádal Policejní prezidium žádostmi ze dne 12. 10. 2018 a ze dne 16. 11. 2018 o poskytnutí informací. Ke shora uvedeným žádostem obdržel žadatel poskytnutí informací povinným subjektem dne 8. 11. 2018, č. j. PPR-29819-7/ČJ-2018-990140, 26. 11. 2018, č. j. PPR-29819-11/ČJ-2018-990140, a dne 11. 12. 2018, č. j. PPR-33369-10/ČJ-2018-990140. Kdo rozhodl, že shora uvedené informace nebudou zveřejněny v souladu s § 5 odst. 3 InsZ? Kdo je odpovědný za to, že shora uvedené informace nebyly zveřejněny v s souladu s § 5 odst. 3 InsZ?

Žádné takové rozhodnutí nebylo přijato. Na základě stížnosti žadatele ze dne 27. 2. 2019 byly výše uvedené informace zveřejněny. Za nedodržení pořádkové lhůty pro zveřejnění těchto informací odpovídá zpracovatel těchto žádostí.



pplk. JUDr. Lucie Žárská, 21. 3. 2019

