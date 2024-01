Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje

Dotazy ke zkušebním komisařům a zkouškám odborné způsobilosti

Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.

Žádost a odpověď: zní, cituji:

„1. Kolik bylo provedeno zkoušek odborné způsobilosti žadatelů o vydání zbrojního průkazu skupiny A až E v Moravskoslezském kraji v roce 2023.

2. Kolik bylo provedeno Kontrol - PČR - Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje – v dodržování povinností zkušebním komisařem v rámci provádění zkoušky odborné způsobilosti žadatelů o vydání zbrojního průkazu skupiny A až E v souladu s § 75a odst. 2 písm. c) zákona o zbraních, uvedených ve vyhlášce č. 221/2017 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o zbraních a nařízení vlády č. 315/2011 Sb., o zkušebním řádu zkoušky odborné způsobilosti žadatele o vydání zbrojního průkazu skupiny A až E, ve znění pozdějších předpisů v roce 2023; zde spolu s počtem kontrol předložte kopie protokolu o kontrole provedené podle ustanovení § 12 zákona č. 255/2012 Sb. o kontrole (dále jen „kontrolní řád“), a to elektronicky do datové schránky.

3. Sdělte v kolika případech v Moravskoslezském kraji provedl zkoušky odborné způsobilosti žadatelů o vydání zbrojního průkazu skupiny A až E zkušební komisař …..

4. Sdělte kolik zkušebních komisařů pro Moravskoslezský kraj je/bylo současně v roce 2023 příslušníkem Policie ČR, anebo civilním zaměstnancem Policie ČR.“

Odpověď k bodu č. 1:

V roce 2023 bylo ve služebním obvodu krajského ředitelství provedeno celkem 88 zkoušek odborné způsobilosti žadatelů o vydání zbrojního průkazu skupiny A až E.

Odpověď k první části bodu č. 2:

K první části tohoto bodu žádosti sděluji, že v roce 2023 prováděli policisté kontroly na každé provedené zkoušce odborné způsobilosti, počet provedených kontrol byl tedy 88.

Ke druhé části bodu, kdy je požadováno předložení kopií protokolů o provedené kontrole, je níže vyčíslena úhrada za zvlášť mimořádné vyhledání informací.

Odpověď k bodu č. 3:

Zkušební komisař pan …. provedl zkoušky odborné způsobilosti v průběhu roku 2023 v rámci Moravskoslezského kraje v jednom případě.

K bodu č. 4 Vám povinný subjekt sděluje, že komplexním, přesným počtem zkušebních komisařů dle kategorizace, jakou požadujete, nedisponujeme. Jedná se o informaci, která není v tomto rozsahu zaznamenaná a povinný subjekt nemá povinnost jí disponovat. Dle § 3 odst. 3 InfZ se informací pro účely tohoto zákona rozumí jakýkoliv obsah nebo jeho část v jakékoliv podobě, zaznamenaný na jakémkoliv nosiči, přičemž dle § 2 odst. 4 se poskytování informací nevztahuje krom dalšího na vytváření nových informací.

Sdělujeme však, že dle informačního systému zkušebních komisařů vedeného Ministerstvem vnitra jsou povinnému subjektu známy osobní údaje zkušebních komisařů s platným průkazem (nikoliv ale „profese“). Z informací, kterými disponujeme, lze uvést, že ke konci listopadu 2023 ze zkušebních komisařů s místem trvalého pobytu v Moravskoslezském kraji jsou aktuálně 3 policisté služebně zařazení v rámci krajského ředitelství a 1 občanský zaměstnanec.

Ke druhé části bodu č. 2, kterou jsou požadovány kopie protokolů o provedené kontrole, povinný subjekt sděluje, že v roce 2023 prováděli policisté kontroly na každé z 88 provedených zkoušek odborné způsobilosti a počet provedených kontrol byl tedy rovněž 88 (viz odpověď k první části bodu č. 2). Po vykonání každé kontroly byl kontrolní skupinou vyhotoven Protokol o výsledku kontroly nad dodržováním zákona č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu (dále jen "protokol"). Konstatujeme, že požadovanými informacemi, konkrétně 88 protokoly, disponujeme. V souladu s InfZ jsme z hlediska poskytnutí informací uvedené posoudili jako mimořádně rozsáhlé vyhledání informací, neboť požadované informace způsobilé k poskytnutí ve smyslu § 12 InfZ nelze zajistit v krátkém čase.

Povinný subjekt anonymizoval osobní údaje, nelze zveřejnit dálkovým přístupem, byly určeny výhradně žadateli, kterému byly známy.

