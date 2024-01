Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje

Dotazy k parkování, cedule lékař ve službě

Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.

Žádost a odpověď:

1) Pokud se jednalo o přestupek, nemohl být řidič policista, neboť by se v tomto případě jednalo o jednání, mající znak přestupku. Řidič ale pracuje v budově PČR. Tak kdo to je, ten řidič? Je to tedy policista? A kde byl dne 21.12.2023 od 8:40 do 10:10. Byl na pracovišti? Prosíme odpovědět dle zák 106/1999Sb.

2) Z čeho byl daný dotyčný uznán vinným? Stál na parkovišti, které je určeno pouze pro služební vozy PČR, stál na žluté čáře, stál mimo vyhrazené parkovací místo a měl viditelně vystavenu ceduli “ lékař ve službě “, tedy věděl, že stojí špatně a využil možnost dát za okno vozu ceduli lékař ve službě, aby mu bylo prominuto špatné parkování. Prosíme odpovědět dle zák 106/1999Sb.

No a co je další legrace, že strážníci koukali, jestli vozidlo nemá kartu „lékař ve službě“ :-D

Počkáme na Vaše rozhodnutí, jestli je to protiprávní jednání nebo ne, vystavit ceduli „lékař ve službě“, když to není pravdou. Zatím to vypadá, že je to ok. Protože pokud byl ten řidič … za něco potrestán, tak za špatné parkování. A to navíc předpokládáme že bez postihu. A pokud byl bez postihu, začneme to řešit.

Zde bychom rádi viděli to rozhodnutí dle zák.106/1999Sb.

A zpřístupněte nám prosím dle zák 106/1999Sb. i rozhodnutí o postihu řidiče z toho dne RZ …..

Zde si dovolujeme tvrdit, že opět bez postihu. Tak že by zneužití pravomoci ? Občan za 1500,- a řidič vozidla Ministerstva vnitra za nula? No jsou to spekulace, počkáme na dokumenty.

Tyto dokumenty nám asi budete chtít napsat, že nemáte. Ale jak jsme zde uvedli, je zde možné, že se někdo dopustil trestného činu zneužití pravomoci úřední osoby a tak byste tedy měli zahájit úkony v této věci a tím ty dokumenty dostanete k Vám a pak nám je anonymizované můžete předložit.“

Dopravní inspektorát řešil pod č. j. KRPT-…/PŘ-2023-00706 přestupek řidiče vozidla RZ …., ke kterému došlo dne … na parkovišti na ulici Českobratrská č. 10 v Ostravě. Řidičem byl lékař Zdravotnického zařízení ministerstva vnitra, ….. Nejednalo se tedy o příslušníka Policie České republiky. Řidič vozidla porušil ustanovení § 4 písm. c) zákona č. 361/2000 Sb., kdy nerespektoval jak vodorovné dopravní značení „V12c“, tak zároveň stál v místě platnosti svislé dopravní značky „IZ8a“ s vyznačením dopravní značky „B29“ s dodatkem „stání povoleno jen na vyznačených parkovištích“. Tímto jednáním se dopustil přestupku dle ustanovení § 125c odst. 1 písm. k) zákona č. 361/2000 Sb.

Jelikož řidičem vozidla nebyl příslušník Policie České republiky, ale lékař, poskytl povinný subjekt tímto v souladu s InfZ k dotazům veškeré zaznamenané informace.

Poslední dotaz v režimu InfZ se týká vozidla RZ ….

Povinný subjekt k dotazu poskytuje informaci, že ověřením v příslušném registru bylo zjištěno, že provozovatelem a majitelem vozidla RZ … není Ministerstvo vnitra, ale Ministerstvo kultury. K Vašemu požadavku, jak byl řešen řidič vozidla mylně označeného za vozidlo Ministerstva vnitra ČR, konstatujeme, že pracovníci tohoto ministerstva nepodléhají kázeňské pravomoci služebních funkcionářů v působnosti Policie České republiky. Požadovaná informace tedy nemohla ani vzniknout.

Doprovodná informace: Povinný subjekt anonymizoval informace, neboť obsahovaly osobní údaje, které nelze dálkovým přístupem zveřejnit vzhledem k povinnosti je chránit.

