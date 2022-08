Dotazy k činnosti NCOZ

Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.

Žadatel se domáhal následujících informací (doslovný přepis):

„…1.1- Zda bili příslušníci NCOZ Praha , ze strany příslušníků NCOZ , dodrženy zákony České republiky a EU, podle §348 zákona 40/20009 Sb. Tr.zákona - seznámeni se skutečným stavem věci padělání a pozměňován veřejné listiny ve věci, přezkoumávání pravosti listin předložených Obvodním oddělením Semily , veřejné listiny rozsudku Okresního soudu v Semilech, vydaném pouze v písemné podobě v r. 2003 , pod čj. 3C 148/87- 595 ze dne 21.11.2003.

1.2- Zda bili příslušníci NCOZ Praha seznámeni se zákony České republiky a EU a byly, ze strany příslušníků NCOZ , dodrženy zákony České republiky jestliže toto znění rozsudku, nebylo veřejně a ústně vyhlášen , při porušení zákona 96 odst. 2 zákona 1/1993Sb. Ústavy ČR , že k přezkumu pravosti rozsudku 3C 148/87-595 ze dne21.11.2003 ( jestli se nejedná o padělek listiny) , nemohla být použita , veřejná listina , protokol z jednání ve věci vypořádání BSM , pod čj. 4C 148/87 , pod čj. 4C 148/87-592 ze dne 21.11.2003, ve kterém , je zachycen vyhlášený rozsudek .

1.3- Jestli byl znám zákonné skutečnosti , že i jakákoliv zněna již vyhlášeného rozsudku , nelze měnit v písemném znění příslušníkům NCOZ , při prověřování oznámené činnosti, pod čj. NCOZ 3567-1/ČJ-2016-417503-TR, skutková podstata trestné činnosti, padělání a pozměňování veřejné listiny, soudkyní .............., pod čj. 3C 148/87-595 ze dne 21.11.2003, přímá skutková podstata, porušení čl. 96 odst. 2 zákona 1/1993Sb. Ústavy ČR, kdy nebylo toto znění rozsudku, veřejně a ústně vyhlášeno v soudním řízení ve věci vypořádání BSM, pod čj. 3C 148/87 dne 21.11.2003 a podle zákona 99/963Sb. o.s.ř. podle §40 zachycen ve veřejné listině- protokolu z jednání , při porušení zákona 2/1993Sb. Listiny základních práv a svobod- porušením , nestrannosti, při zneužití libovůle. zvůle, při porušení zákona 1/1993Sb. Ústavy ČR.

1.4- Zda si byly příslušníci NCOZ Praha vědomi toho, že i v současné době do 17.7.2022, naplnila veřejná listina - rozsudek Okresního soudu v Semilech , pod po opravě(označení senátu 3C 148/87-595) v r. 2008 na č.j. 4C 148/87 595 ze dne 21.11.2003, že se jedná stále o padělanou a pozměněnou veřejnou listinu ,ve smyslu zákona, §348 tr.z. , §181 Tr.zákona-poškozování cizích práv –náležející ze zákona, která nebyla ve znění zákona čl. 96 odst. 2 zákona 1/1993Sb.Ústavy ČR, veřejně a ústně, vyhlášen , jako podklad pro vydání, písemného znění rozsudku, §209 Podvodu, §175 vydírání – pod pohrůžkou těžké újmy …, §205 krádeže, §329-zneužití pravomoci úřední osoby- vyhotovení padělané a pozměněné veřejné listiny a aby mohla být používaná jako pravá , § 129 – organizovaná zločinná skupina , kde je organizovaně udržován nezákonný stav . při používání padělané a pozměněné veřejné listiny, od r. 2003 čj. 3C 148/87-595 ze dne 21.11.2003, od r. 2008 , po opravě senátu z 3 na 4 – čj. 4C 148/87-595 ze dne 21.11.2003…“



Povinný subjekt poskytl žadateli tyto informace:



Ad 1.1 Dne 20. července 2016 byl na expozituru tehdejšího ÚOKFK SKPV (dnes NCOZ) v Hradci Králové doručen z KŘP Libereckého kraje, Územního odboru v Semilech, Obvodního oddělení v Semilech podnět k posouzení podání na soudkyni Okresního soudu v Semilech ....... Policejní orgán NCOZ posoudil po obsahové stránce tak, jak mu to ukládá interní normativní předpis policejního prezidenta, zda se ve věci může jednat o podezření z trestné činnosti věcně příslušné k prověřování na NCOZ. K takovému závěru z předložených písemností policejní orgán NCOZ nedospěl, a proto podání dne 11. srpna 2016 vrátil na územní odbor Policie ČR Semily k dalšímu šetření a rozhodnutí. V rámci tohoto úkonu nebyla ze strany policejního orgánu posuzována „pravost“ listin.



Ad 1.2 Policejní orgán NCOZ postupoval při své činnosti podle platných zákonných norem a podle interních norem řízení, které ze zákonných norem vycházejí a jsou s nimi v souladu. Po vyhodnocení podání nebylo ze strany policejního orgánu NCOZ shledáno podezření ze spáchání

konkrétního trestného činu a podání bylo vráceno zpět.



Ad 1.3 Závaznost vyhlášeného rozsudku je stanovena pro účastníky konkrétního řízení. Policejní orgán nebyl účastníkem řízení a rozsudek Okresního soudu v Semilech (a další písemnosti) posuzoval pouze po obsahové stránce s ohledem na tehdy prováděné šetření, a to s důrazem na pečlivé posouzení, zda se ve věci může jednat o podezření z trestné činnosti věcně příslušné k prověřování na NCOZ, kterým by „trestná činnost“ soudce jistě byla. K závěru, že se jedná o podezření ze spáchání trestného činu soudce, však z předložených písemností policejní orgán NCOZ nedospěl.



Ad 1.4 Policejnímu orgánu NCOZ není znám stav soudního řízení vedeného u Okresního soudu v Semilech pod Vámi uvedenou spisovou značkou, pokud řízení trvalo i po 11. srpnu 2016, kdy bylo podání s přílohami vráceno zpět na Obvodní oddělení v Semilech. Po vyhodnocení podání a souvisejících příloh rozhodl policejní orgán NCOZ s ohledem na věcnou a místní příslušnost o jeho vrácení zpět a žádné další řízení nevedl. Policejnímu orgánu NCOZ není tedy znám ani výsledek šetření vedeného Obvodním oddělením policie v Semilech.



plk. Mgr. Jaroslav Ibehej

NCOZ SKPV

