Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje

Dotaz ze dne 4. 11. 2019

Žadatel: z Teplic

Ze dne: 4. 11. 2019

Žádost o:

„spisové značky případů, u kterých jste v uplynulých třech měsících zahájili trestní stíhání podle § 160 Tr. řádu Včetně uvedení názvu státního zastupitelství, jména a příjmení státního zástupce, uvedení spisové značky, pod kterou dozoruje zmiňovaný případ a další dostupné informace, nejlépe v rozsahu § 177 Tr. řádu. byť i v anonymizované podobě. Jestliže získání informací vyžaduje mimořádně rozsáhlé vyhledávání ve smyslu Zákona 106/99 sb., netrvám na jejich poskytnutí v tomto, ale i omezeném rozsahu, který zpoplatnění podle Zákona 106/99Sb. nepodléhá. Například ve formě seznamu spisových značek trestních spisů a dalších údajů, které k těmto případům existují a jsou stažitelné z elektronického informačního systému Policie ČR“,



Odpověď na žádost:

Vzhledem k tomu, že Vaše elektronické podání nebylo v souladu s § 14 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, podáno Krajskému ředitelství policie Královéhradeckého kraje prostřednictvím elektronické podatelny Policie České republiky, jejíž adresa (epodatelna.policie@pcr.cz) je zveřejněna na internetových stránkách policie (www.policie.cz), není toto podání dle § 14 odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb. žádostí o informace ve smyslu tohoto zákona, a není tudíž vyřizováno v režimu tohoto zákona.

Současně sdělujeme, že vyhledání všech Vámi požadovaných informací by vyžadovalo mimořádně rozsáhlé vyhledávání informací ve smyslu ustanovení § 17 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., za které by povinný subjekt v případě, že by podání bylo vyřizováno v režimu zákona č. 106/1999 Sb., vyžadoval úhradu. Vzhledem k formulaci Vašeho podání, kde netrváte na poskytnutí požadovaných informací v plném rozsahu z důvodu zpoplatnění, poskytujeme Vám informace v omezeném rozsahu (pouze čísla jednací příslušných spisů - viz přiložená tabulka).

Zveřejnila: por. Magdaléna Vlčková



