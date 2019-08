Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje

Dotaz ze dne 24.07.2019

Žadatel: z Hradce Králové

Ze dne: 24. 07. 2019

Žádost o sdělení „zda bylo vydáno povolení k provozování Střelnice Malšovice – Hradec Králové a o zaslání uvedeného protokolu (podle zákona č. 119/2002).“



Odpověď na žádost:



Povinný subjekt nedisponuje informacemi požadovanými ve Vaší žádosti, neboť provozovatelem střelnice je Armádní sportovní oddíl sportovní střelby Dukla Hradec Králové a objekt tedy v souladu s § 1 odst. 2 písm. e) zákona č. 119/2002 Sb., o zbraních nespadá do kompetence Policie ČR, ale do působnosti Ministerstva obrany ČR. Jelikož se Vaše žádost nevztahuje k působnosti povinného subjektu, žádost se podle § 14 odst. 5 písm. c) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, odkládá.



