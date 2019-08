Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje

Dotaz ze dne 22.07.2019

Žadatel: z Teplic

Ze dne: 22. 07. 2019

Žádost o „spisové značky případů, u kterých jste v uplynulých třech měsících podali státnímu zástupci návrh na podání obžaloby k soudu podle § 166 Tr. řádu včetně uvedení informací, nejlépe v rozsahu § 177 Tr. řádu. byť i v anonymizované podobě“.



Odpověď na žádost:



Vzhledem k formulaci Vašeho podání, kde netrváte na poskytnutí požadovaných informací v plném rozsahu z důvodu zpoplatnění, poskytujeme Vám informace omezeném rozsahu - viz přiložená tabulka. Současně sdělujeme, že vyhledání ostatních Vámi požadovaných informací by vyžadovalo mimořádně rozsáhlé vyhledávání informací ve smyslu ustanovení § 17 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., za které by povinný subjekt v případě, že by podání bylo vyřizováno v režimu zákona č. 106/1999 Sb., vyžadoval úhradu.



Zveřejnila: Mgr. Lucie Konečná

