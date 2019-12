Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje

Dotaz ze dne 10.12.2019

Žadatel: In IUSTITIA, o.p.s.

Ze dne: 10. 12. 2019



Dotaz:

soubor dotazů k uvedenému incidentu č. j. XX

1) Zabývali jste se tímto incidentem? (týká se především incidentů z monitoringu In IUSTITIA),

2) Jak byl incident kvalifikován z hlediska trestního zákoníku? (ve všech fázích trestního řízení), tj. v rámci

a. prověřování

b. po ZUTR

c. v rámci NPO

či došlo k překvalifikování skutkové podstaty trestného činu a z jakých důvodů.

3) O co v daném trestném činu šlo? (prosím stručně odpovězte sedm základních kriminalistických otázek: „KDO, CO, KDY, KDE, JAK, ČÍM, PROČ“)

4) Jakými osobnostními charakteristikami se vyznačoval pachatel trestného činu a jeho oběť (jejich počet, pohlaví, věk, státní příslušnost) potažmo další nepodléhající ochraně osobních údajů)?

5) Jakým způsobem a kdy byl případ ukončen ze strany policie, pokud již byl ukončen?

6) Pokud byl ukončen návrhem na podání obžaloby, prosím uveďte konkrétní státní zastupitelství, kam byl návrh podán, a pod jakou spisovou značkou může být případ identifikován státním zastupitelstvím.“



Odpověď na žádost:

ad 1) Trestní věc evidovanou pod Č. j. KRPH-XX/TČ-2018-050271 prověřoval policejní orgán Policie České republiky, oddělení obecné kriminality územního odboru Hradec Králové.

ad 2) Ve všech úsecích trestního řízení (§ 12 odst. 10 zákona č. 141/1961 Sb., trestní řád), byl skutek kvalifikován jako přečin Výtržnictví dle § 358 odst. 1 trestního zákoníku.

ad 3) Š. K. dne 18. 2. 2018 v odpoledních hodinách, v průběhu konání sjezdu ČSSD v Hradci Králové, na ulici před Kulturním domem Střelnice, Střelecká 45, v přítomnosti nejméně tří dalších osob použil pepřový sprej, který nastříkal M. V. a dalšímu dosud neustanovenému muži do očí, kdy zranění si nevyžádalo lékařské ošetření.

Š. K. tak měl jednat na základě obavy z napadení a ohrožení svého zdraví.

ad 4) Jeden pachatel, muž, věk 55 let, státní příslušnost ČR. Známý poškozený muž, věk 45 let, státní příslušnost ČR.

ad 5, 6) Zprávou o výsledku zkráceného přípravného řízení podle § 179c odst. 1 trestního řádu ze dne 10. 4. 2018 Okresnímu státnímu zastupitelství v Hradci Králové k 1 ZN-XX/2018.



