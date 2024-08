Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje

Dotaz ohledně pravomocí státních úředníků

Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.

Žádost ze dne 17. dubna 2024

Žádost:

Na základě zákona České republiky č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím a na základě historického faktu, že od 21.7.1992 do 31.12.1992 neměla Česká a Slovenská Federativní Republika prezidenta, který by zákonnou cestou přenesl pravomoci z ČSFR do České republiky a Slovenské republiky, a jmenoval vládu a soudce na české i slovenské straně, vznáším tímto dotaz,

kdo vás jmenoval do funkce anebo na post, který zastáváte, a

kdo vám, vašim nadřízeným a jejich předchůdcům předal potřebné pravomoci k tomu, abyste mohli od 1.1.1993 na území našeho státu vládnout zákonnou mocí, nakládat s majetky státu a rozhodovat o občanských právech a občanskoprávních povinnostech svých spoluobčanů?

Co vás tedy opravňuje, vydávat sebe a své spoluobčany za občany ČR a SR?

Odpověď:

Ředitele Krajského ředitelství policie Královéhradeckého kraje ustanovuje na služební místo (tj. jmenuje do funkce) policejní prezident. Ostatní policisty krajského ředitelství ustanovuje na služební místo ředitel krajského ředitelství nebo jeho náměstci (dle služebního zařazení policisty).

Pravomoci Policie ČR jsou stanoveny právním řádem České republiky. Konkrétně se jedná zejm. o

- zákon č. 1/1993 Sb., Ústava ČR

- zákon č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky

(k 1.1.1993 šlo o zákon č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky)

- zákon č. 141/1961, trestní řád

- zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník

(k 1.1.1993 šlo o zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon)

- zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich

(k 1.1.1993 šlo o zákon č. 200/1999 Sb., o přestupcích)

- zákon č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů

(k 1.1.1993 šlo o zákon č. 186/1992 Sb., o služebním poměru příslušníků Policie České republiky).

Zákon č. 186/2013 Sb., o státním občanství České republiky a o změně některých zákonů (zákon o státním občanství České republiky).

