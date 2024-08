Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje

Dotaz na stav trestního řízení

Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.

Žádost zněla:

„…

Tímto Vás v souladu se zákonem č. 106/1999 žádám o informace týkající se, výše uvedeného, mnou podaného trestního oznámení:

1. V jaké fázi se nyní řízení nachází?

2. K jakému poznatku policie dospěla a jak bude dále postupovat?

3. Bylo ve věci zahájeno trestní stíhání? Pokud ano, žádám o poskytnutí anonymizovaného usnesení o zahájení trestního stíhání.

4. Byly již policií zajištěny nebo městu vráceny zpět neoprávněně vyplacené finanční prostředky?

…“

Odpověď:

Váš dokument je adresován … (dále jen „…“) a tomuto organizačnímu článku byl původně doručen. Avšak část dokumentu, která se odkazuje na zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (dále jen „InfZ“), konkrétně část pod body 1 až 4 byla … postoupena k vyřízení analyticko-právnímu oddělení kanceláře ředitele krajského ředitelství, jenž vyřizuje žádosti podle InfZ. Zbylá část dokumentu přesahuje rámec práva na svobodný přístup k informacím.

S ohledem na uvedené, po posouzení Vaší žádosti v souladu s InfZ, k jednotlivým bodům Vaší žádosti sdělujeme následující.

Ad 1

Dle sdělení … se trestní řízení ve věci vedené pod č. j. … nachází ve fázi prověřování. Ve věci byly dne … zahájeny úkony trestního řízení dle ustanovení § 158 odst. 3 trestního řádu.

Ad 2

Vzhledem k tomu, že se trestní řízení ve věci nachází ve fázi prověřování, kdy jsou policejním orgánem prověřovány skutečnosti důležité pro trestní řízení, na základě kterých lze odůvodnit závěr, zda byl spáchán trestný čin a zda jej spáchala konkrétní osoba, nelze v tuto chvíli poskytnout bližší informace o probíhajícím trestním řízení. V tomto bodě lze aplikovat ustanovení § 11 odst. 4 písm. a) InfZ, ze kterého vyplývá, že povinný subjekt neposkytne informace o probíhajícím trestním řízení, nebo týkající se trestního řízení, pokud by její poskytnutí ohrozilo či zmařilo účel trestního řízení, zejména zajištění na spravedlivý proces. Rovněž lze aplikovat ustanovení § 11 odst. 6 InfZ, ze kterého vyplývá, že povinný subjekt neposkytne informace o činnosti orgánů činných v trestním řízení, která se mimo jiné týká odhalování nebo stíhání trestné činnosti, pokud by její poskytnutí ohrozilo jejich schopnost odhalovat trestnou činnost či stíhat trestné činy. Váš požadavek týkající se dalšího postupu policie ve věci lze pak považovat v podstatě za dotaz na názor, který navíc směřuje do budoucnosti. Povinný subjekt by tak vytvářel novou informaci, přičemž z ustanovení § 2 odst. 4 InfZ vyplývá, že povinnost poskytovat informace se netýká dotazů na názory, budoucí rozhodnutí a vytváření nových informací.

Ad 3

Ve věci nebylo zahájeno trestní stíhání konkrétní osoby dle ustanovení § 160 odst. 1 trestního řádu. Vzhledem k tomu, že ve věci nebylo vydáno žádné „rozhodnutí“ nelze takové poskytnout, neboť se nejedná o zaznamenanou informaci podle ustanovení § 3 odst. 3 InfZ. Podle ustanovení § 3 odst. 3 InfZ se informací rozumí jakýkoliv obsah nebo jeho část v jakékoliv podobě zaznamenaný na jakémkoliv nosiči.

Ad 4

Dle sdělení … nebyly „policií zajištěny“ žádné finanční prostředky. Povinný subjekt dosud nedisponuje ověřenou, resp. zaznamenanou informací, zda byly „neoprávněně vyplacené finanční prostředky“ vráceny městu, tedy se jedná o nezaznamenanou informaci podle ustanovení § 3 odst. 3 InfZ.

vytisknout e-mailem