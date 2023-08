Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje

Dotaz na měření rychlosti a další skutečnosti

Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.

Žádost a dopověď zní::

1.Podle jakého kritéria či požadavku byl tento úsek vybrán?

Z podkladů dopravního inspektorátu Bruntál územního odboru Bruntál Krajského ředitelství policie Moravskoslezského kraje vyplývá, že obecně vhodnost místa pro měření nelze vždy posoudit pouze ve vztahu k počtu a následkům dopravních nehod, ale také ve vztahu k častému porušování dopravních předpisů, technickému stavu komunikace, hustotě pěší dopravy a v neposlední řadě ve vztahu k prvkům občanské vybavenosti, které se v daných místech nacházejí, např. školy, školky, přechody pro chodce, autobusové zastávky, požární zbrojnice a dětská hřiště, atd.

2. Je policii ČR známo, že měření rychlosti Městskou policií Bruntál ve výše určeném úseku v Lomnici u Rýmařova probíhá pomocí automatického prostředku 24 hodin denně, který je v majetku soukromé společnosti, na základě veřejnoprávní smlouvy uzavřené mezi obcí Lomnice u Rýmařova a Městem Bruntál, v rozporu se způsobem měření rychlosti vozidel, který je v této smlouvě popsán?

K tomu uvádíme, že InfZ je koncipován jako prostředek k poskytování informací, které jsou v působnosti povinného subjektu a jsou v určité podobě zaznamenány (jak je uvedeno v § 3 odst. 3). InfZ se naopak netýká dotazů na názory a vytváření nových informací (§ 2 odst. 4). Dotazujete se na smluvní vztah dvou zcela jiných povinných subjektů a způsob provádění měření rychlosti vozidel ze strany jednoho z nich. Policie ČR, která není smluvní stranou veřejnoprávní smlouvy, se nepodílela na tvorbě jejího obsahu a nemůže se proto vyjádřit k jejímu znění.

Nad rámec sdělujeme, že podle § 160 odst. 5 správního řádu veřejnoprávní smlouvy, jejichž předmětem je výkon státní správy, se uzavírají, stanoví-li tak zvláštní zákon a jen se souhlasem nadřízeného správního orgánu, který posuzuje veřejnoprávní smlouvu a její obsah z hlediska souladu s právními předpisy a veřejným zájmem. Za uváděný zvláštní zákon je v této souvislosti nutno považovat zákon č. 553/1991 Sb., o obecní policii. V § 3a odst. 1 se uvádí „Obec nebo obce, které nezřídily obecní policii, mohou uzavřít s jinou obcí v témže vyšším územním samosprávném celku (kraji), která obecní policii zřídila, veřejnoprávní smlouvu, na jejímž základě bude obecní policie této obce vykonávat úkoly stanovené tímto nebo zvláštním zákonem na území obce nebo obcí, které obecní policii nezřídily a jsou smluvními stranami této smlouvy.“ Dále z odstavce 2 vyplývá, že takováto veřejnoprávní smlouva vyžaduje ke svému uzavření nebo změně obsahu souhlas krajského úřadu. Z uvedeného je zřejmé, že Policie ČR není subjektem, který by měl zasahovat do obsahu tohoto typu veřejnoprávních smluv, resp. hodnotit či posuzovat jejich obsah.

Pokud máte dotazy k obsahu veřejnoprávní smlouvy, je vhodné se spíše obrátit na smluvní strany, případně na uvedený nadřízený správní orgán. Pro úplnost podotýkáme, že Policie ČR neuzavřela žádnou smlouvu či dohodu, která by se jakkoliv týkala kamerového systému obce Lomnice.

3. Je policii ČR známo, že uvedená veřejnoprávní smlouva je uzavřena na dobu určitou 5-ti let s tím, že policie ČR určila místo měření pouze pro rok 2023?

Určení k měření rychlosti po dobu jednoho kalendářního roku je standardní postup dopravních inspektorátů v rámci Krajského ředitelství policie Moravskoslezského kraje. V dané věci byly jedním dokumentem určeny lokality pro měření rychlosti jak v obci Lomnice, tak i ve městě Bruntál. V každém případě se jedná o dobu, po kterou je tato veřejnoprávní smlouva platná.

4. Je policii ČR známo, že soukromá společnost uzavřela nájemní smlouvu s obcí Lomnice u Rýmařova na pronájem stacionárního měřiče rychlosti v době, kdy policie ČR, tak jak říká zákon, ještě neurčila místo měření rychlosti projíždějících vozidel v obci pro Městskou policii Bruntál?

Pro povinný subjekt se jedná o nezaznamenanou informaci ve smyslu § 3 odst. 3 InfZ, která však není nijak podstatná pro určení míst k měření rychlosti vozidel podle § 79a zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů. Uzavření nájemní smlouvy, tedy samotný majetkoprávní vztah ke kamerovému systému nemá vliv na možnost měření rychlosti vozidel. Oprávnění k měření rychlosti vozidel se netýká ani obce Lomnice, ani soukromé společnosti, nýbrž pouze Městské policie Bruntál, která podala žádost ve smyslu § 79a zákona č. 361/2000 Sb. a tato byla dopravním inspektorátem Bruntál kladně vyřízena.

5. Má policie ČR průběžný přístup k datům z tohoto instalovaného měřiče rychlosti projíždějících vozidel v obci Lomnice u Rýmařova?

Ne, policie k „průběžnému přístupu“ nemá právní titul. Jak již bylo výše uvedeno, žádná takováto dohoda nebyla uzavřena. K Vašemu názoru vyjádřenému pod touto otázkou, že „datové výstupy z tohoto měřidla by měly být k dispozici především policii ČR, neboť ta by měla plnit klíčovou roli v rámci tohoto procesu“ uvádíme, že podle § 24b odst. 1 zákona č. 553/1991 Sb. „Obecní policie je oprávněna, je-li to potřebné pro plnění jejích úkolů podle tohoto nebo jiného zákona, pořizovat zvukové, obrazové nebo jiné záznamy z míst veřejně přístupných, popřípadě též zvukové, obrazové nebo jiné záznamy o průběhu zákroku nebo úkonu.“ Následující odstavec hovoří i o stálých automatických technických systémech.

6. Je policii ČR známo, že .........., která je vlastníkem tohoto automatického měřiče rychlosti vozidel, obdržela ... dotací v celkové hodnotě .....,- Kč ?

Pro povinný subjekt se jedná o nezaznamenanou informaci ve smyslu § 3 odst. 3 InfZ, kdy zároveň nemá povinnost jí disponovat, neboť se tato věc ani netýká působnosti osloveného povinného subjektu.

vytisknout e-mailem