Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje

Dotaz ke změně dodatkové tabulky s doložením dokumentace

Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.

Žádost zněla:

„Vážený pane,

změnu dodatkové tabulky na Vašem parkovišti před budovou na ulici … jsme očekávali.

Takže v této souvislosti bychom potřebovali vědět, jestli náhodou někdo nezneužil svou pravomoc, jestli náhodou schválení této změny neproběhlo příliš rychle, jestli jsou ke změně značení opravdové důvody a hlavně zákonné důvody, kdo to všechno platil a podobně. Také jestli náhodou schválení této změny nepředběhlo na příslušném úřadě schvalování jiného dopravního značení.

Takže Vás žádáme o doložení dokumentace týkající se svislého dopravního značení viz. přiložená foto a to jak původní, tedy pro kolaudaci, tak to změněné, nové.

Jedná se nám o všechny dokumenty, které se týkají ... Tedy písemnosti kdo inicioval tuto změnu, různé vnitřní písemnosti, žádosti, vyjádření, faktury, projekty a podobně.

Také nás zajímá, jestli platíte za parkovací místa vlastníkovi komunikace. Pokud ano, doložte platby za 2021 a 2022.

Pokud ne, žádáme zákonné zdůvodnění.“

Odpověď:

Po posouzení žádosti Vám poskytuji, na základě obdržených podkladů jiných organizačních článků, informace (odpovědi). Jedná se konkrétně o … souborů obsahující dokumenty, kterými k předmětné věci disponujeme. InfZ stanoví, že povinný subjekt má povinnost poskytovat pouze informace, které jsou jakýmkoliv způsobem zaznamenané (§ 3 odst. 3 InfZ).

Co se týká úhrady, tato nám nebyla stanovena, neboť v souladu s obecně závaznou vyhláškou … města … č. … je Policie ČR na území celého … města … osvobozena od poplatku za užívání veřejného prostranství spočívajícího ve vyhrazení trvalého parkovacího místa.

Požadované dokumenty byly žadateli zaslány formou přílohy.

