Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje

Dotaz ke správnímu rozhodnutí

Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.

Žádost zněla:

„…

Dovoluji si Vás tímto požádat, o poskytnutí správního rozhodnutí č. j. …-…, včetně doručenky/dodejky od doručení předmětného rozhodnutí.

Považujte prosím tuto žádost jako podanou dle zákona o svobodném přístupu k informacím (zákona číslo 106).

…“

Vaši žádost jsme jako povinný subjekt posoudili v souladu s InfZ a jako odpověď na ni Vám poskytujeme požadovaný dokument evidovaný u … ve spise č. j. … . Jedná se o příkazový blok na pokutu na místě nezaplacenou č. …, série … vydaný dne … na jméno … . Jelikož se nejedná o Vaši osobu a z žádosti ani nevyplývá, že by se jednalo o osobu, kterou na základě plné moci zastupujete, povinný subjekt v rámci řešení otázky poskytnutelnosti informace kontaktoval tuto dotčenou osobu a vyrozuměl ji o obsahu Vaší žádosti o informace, tedy kdo žádá a co je předmětem žádosti. Dotčená osoba pak výslovně souhlasila s poskytnutím požadovaných informací Vaší osobě v celém rozsahu, včetně osobních údajů ve smyslu ust. 8a odst. 1 InfZ, které daný dokument obsahuje. S ohledem na to Vám požadovaný dokument poskytujeme v neanonymizované podobě.

Vzhledem k tomu, že Vámi požadovaným dokumentem je příkazový blok na pokutu na místě nezaplacenou, který se předává přestupci na místě a jeho podpisem se stává pravomocným rozhodnutím, povinný subjekt nedisponuje žádnou doručenkou pro doručení předmětného dokumentu, proto takové nelze poskytnout, neboť se nejedná o zaznamenanou informaci podle ust. § 3 odst. 3 InfZ.

