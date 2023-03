Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje

Dotaz ke spisu, křivé obvinění, pomluva

Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.

Žádost a odpověď:

„Ve věci prověřované policejním orgánem 2. oddělení obecné kriminality Územního odboru Opava pod č. j. KRPT-…. ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb. žádám o sdělení následujících informací:

1.) Zda se policejní orgán při prověřování či vyšetřování věci zabýval trestní odpovědností prověřovaných osob konkrétně ve vztahu k ust. § 184 trestního zákoníku, v kladném případě žádám o sdělení, ve kterých dokumentech je o tom učiněn záznam a pod jakými čísly jsou tyto dokumenty evidovány v jednacím protokolu.

2.) Jaké konkrétní procesní úkony byly provedeny v období od …., kdy byly tyto úkony provedeny a pod jakými čísly jsou evidovány v jednacím protokolu.

3.) Jaký objektivní důvod policejnímu orgánu bránil, aby mi bylo usnesení ze dne ….zasláno do mé datové schránky ID: ….

4.) Zda byl ve věci proveden výslech osoby …., v kladném případě sdělte kdy a pod jakým číslem jednacího protokolu je tento úkon evidován.

5.) Zda byl …. přítomen výslechu některé z osob prověřovaných v této věci, v kladném případě sdělte kdy, u výslechu kterých osob a pod jakým číslem jednacího protokolu jsou tyto úkony evidovány.

6.) Zda se policejní orgán při prověřování či vyšetřování věci v případě jednání osoby …. zabýval případným podezřením ze spácháním přestupku a s tím souvisejícím postupem dle ust. § 159a odst. 1 písm. a) trestního řádu, v kladném případě žádám o sdělení, ve kterých dokumentech je o tom učiněn záznam a pod jakými čísly jsou tyto dokumenty evidovány v jednacím protokolu.“

Ad 1)

Konkrétně k ustanovení § 184 trestního zákoníku nebyla zjištěna žádná zaznamenaná informace. Dle § 3 odst. 3 InfZ se informací pro účely tohoto zákona rozumí jakýkoliv obsah nebo část v jakékoliv podobě, který je určitým způsobem zaznamenán. Ve smyslu § 2 odst. 4 InfZ se povinnost poskytovat informace netýká dotazů na názory, budoucí rozhodnutí a vytváření nových informací.

AD 2)

Poskytujeme Vám výčet jednotlivých úkonů, resp. dokumentů, jak jsou zaznamenány v jednacím protokolu spisu (JP), a to v období, které jste uvedl v žádosti (od …. včetně):

AD 3)

Usnesení Vám nebylo zasláno, neboť ve svém písemném trestním oznámení ze dne …. jste nevyslovil požadavek na zaslání usnesení dle § 160/1 trestního řádu, požádal jste pouze o vyrozumění o učiněných opatřeních ve smyslu § 158/2 trestního řádu.

AD 4)

Výslech … nebyl proveden.



AD 5)

… nebyl účasten žádného procesního úkonu.



AD 6)

Dle sdělení policejního orgánu zabýval. Policejní orgán vždy posuzuje věci komplexně, v souladu se zákonem č. 141/1961 Sb., trestní řád. Pokud by v jednání osob podezřelých spatřil naplnění skutkové podstaty jakéhokoliv trestného činu či přestupku, v trestním řízení by bylo pokračováno nebo by věc vyřídil jinak (zejména odevzdáním věci příslušnému orgánu k projednání přestupku či kázeňskému nebo kárnému projednání, viz § 159a trestního řádu).

Doprovodná informace: Dálkovým přístupem, tzn. pro třetí osoby, nelze zveřejnit informace (zejména osobnostního charakteru), které jsou známy výhradně žadateli.

