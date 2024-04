Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje

Dotaz ke konkrétnímu spisu

Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.

Žádost zněla:

„žádám, dle InfZ, o poskytnutí informací, ve vztahu k řízení sp. zn….., a to:

- v jaké je fázi toto řízení?

- jaká je sp. zn., pod kterou je vedeno toto řízení u Okresního státního zastupitelství?

- byla proti usnesení o zahájení trestního stíhání (pokud trestní stíhání bylo zahájeno) podána stížnost?

- jak bylo o stížnosti rozhodnuto?

- žádám o poskytnutí rozhodnutí OSZ o stížnosti (pokud byla podána)“.

Odpověď zněla:

Vaši žádost jsme řádně posoudili a jako odpověď na ni Vám poskytujeme následující informace:

K prvnímu dotazu uvádíme, že věc vedená pod Vámi požadovaným č. j. …… je evidována u oddělení hospodářské kriminality územního odboru Opava krajského ředitelství. V dané věci je vedeno trestní řízení, které je v současné době ve stádiu vyšetřování.

Ke druhému dotazu uvádíme, že daná věc je u Okresního státního zastupitelství v Opavě vedena pod sp. zn. …...

Ke třetímu až pátému dotazu Vám sdělujeme, že v dané věci nebyla stížnost proti usnesení o zahájení trestního stíhání podána a tudíž ani nebylo o stížnosti vydáno žádné „rozhodnutí“, resp. usnesení.

Nad rámec Vaší žádosti pak uvádíme, že předmětem této Vaší žádosti o informace (stejně tak i obdobné žádosti ze dne 30. 3. 2024) je dotaz vztahující se k činnosti jiného povinného subjektu, zde konkrétně požadavek na poskytnutí „rozhodnutí“ státního zástupce o stížnosti. Pokud by takovýto dokument existoval, bylo by nutné v rámci vyřízení obou žádostí konzultovat možnost a rozsah poskytnutí informací, resp. obsahu rozhodnutí či usnesení (v případě, že by bylo vydáno) s příslušnými státními zástupci, kteří takový dokument vydali. Bylo by tedy nutné vždy komunikovat s jiným povinným subjektem - původcem požadovaného dokumentu. Je tedy na zvážení, zda není v takovýchto případech vhodnější se s obdobnými požadavky obracet přímo na tento jiný povinný subjekt (příslušné státní zastupitelství). V rámci požadavku postačí uvést číslo jednací, pod kterým je věc vedena u policejního orgánu.

