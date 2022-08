Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje

Dotaz ke konkrétnímu služebnímu vozidlu

Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.

Žádost zněla:

„Dle uvedeného zákona žádáme tyto informace:

1) Je vozidlo spz … určeno pouze ke kontrole měření rychlosti řidičů?

2) Má toto vozidlo namontováno čidlo GPS?

3) Kde se shromažďují informace o aktuální poloze tohoto vozidla?

4) Má toto vozidlo možnost zpětně prověřit, zda a kdy a kde byly zapnuté světelné majáky tohoto vozu?

5) Ve kterých dnech od 1.1.2022 – 30.6.2022 toto vozidlo provádělo kontrolní měření rychlosti?Prosíme výčet jednotlivých dnů a uvedení určeného místa měření a služebních čísel policistů, jímž bylo vozidlo ten den přiděleno.

6) Kdo zajišťuje čerpání PHM do tohoto vozu?

7) Jak je kontrolováno, jestli opravdu všechny PHM, které jsou pro toto vozidlo vykázány, opravdu spotřebovalo toto vozidlo?“

Odpověď:

Povinný subjekt žádost posoudil a k jednotlivým bodům Vám poskytuje následující informace.

Ad 1) Ne.

Ad 2) Ano.

Ad3) V Informačním systému pro operační řízení, a to po dobu 90 dnů.

Ad 4) Ne.

Ad 5) K uvedenému dotazu Vám povinný subjekt sděluje, že veškeré požadované konkrétní dny a místa, kdy služební vozidlo RZ … provádělo kontrolní měření rychlosti, nelze zpětně zjistit a tento váš paušální požadavek není ve svém souhrnu informací zaznamenanou, jak se uvádí v § 3 odst. 3 InfZ. Kontrolní měření je tímto vozidlem prováděno i v rámci běžného výkonu služby (bez předchozího určení provádění měření rychlosti ze strany nadřízeného), pokud má policista podezření na překročení nejvyšší povolené rychlosti a sám se rozhodne měřit rychlost vozidel. V průběhu prováděných měření však nemusí být vždy zjištěno přestupkové jednání. Jedinou zaznamenanou informací, kterou lze dohledat v souvislosti s konkrétními dny a místy, kdy toto vozidlo provádělo kontrolní měření rychlosti vozidel, je tak pouze ve vztahu ke zjištěným a zadokumentovaným přestupkům.

Jak Vám již bylo k Vaší předchozí žádosti sděleno dokumentem ze dne … nazvaným … vedeným pod č. j. …, informace, jimiž povinný subjekt disponuje (tedy které jsou zaznamenány), je možné zjistit z hlídkových listů a následně z informačního systému ETŘ (ve vztahu ke zjištěným přestupkům). Povinný subjekt posoudil vyhledání těchto informací jako mimořádně rozsáhlé vyhledání informací, neboť tyto nelze jednoduchým způsobem dohledat. Součástí tohoto dokumentu bylo i oznámení požadavku na hrazení nákladů spojených s tímto mimořádně rozsáhlým vyhledáváním informací.

Ad 6) Policista, zpravidla řidič služebního vozidla.

Ad 7) Obecně u každého služebního vozidla, tedy i u vozidla RZ …, je prováděna měsíční uzávěrka čerpání pohonných hmot. V elektronické evidenci vedené u automobilního oddělení odboru správy majetku krajského ředitelství jsou pak uvedeny údaje o datu každého čerpání pohonných hmot, množství načerpaného paliva a ceně, přičemž v evidenci se spočítá průměrná spotřeba v litrech na 100 km. V případě, že by došlo ke zvýšené průměrné spotřebě pohonných hmot, informovalo by automobilní oddělení vedoucího pracovníka organizačního článku, u kterého je služební dopravní prostředek provozován, a požadovalo by vysvětlení k takovéto zjištěné zvýšené spotřebě pohonných hmot.

