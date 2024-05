Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje

Dotaz ke konkrétním spisům

Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.

Žádost zněla:

„žádám, dle InfZ, o poskytnutí informací, a to:

a to u těchto řízení:

KRPT-… – poskytnutí anonymizovaného záznamu o zahájení úkonů trestního řízení a dále informaci do kdy je aktuálně stanoven termín pro ukončení prověřování.

Odpověď:

Vaši žádost jsme jako povinný subjekt řádně posoudili v souladu s InfZ a poskytujeme následující informace.

Ve věci vedené pod č. j. … byly dne … zahájeny úkony trestního řízení dle ustanovení § 158 odst. 3 trestního řádu, přičemž zákonná lhůta pro skončení prověřování je stanovena nejméně do …, a to s ohledem na možný postup dle ustanovení § 159 trestního řádu, dle kterého je možné lhůtu prověřování prodloužit a to i opakovaně. Současně Vám poskytujeme vyžádaný anonymizovaný dokument „Záznam o zahájení úkonů trestního řízení podle ustanovení § 158 odst. 3 trestního řádu“ evidovaný pod č. j. …..

Anonymizace poskytnutého dokumentu byla provedena s ohledem na skutečnost, že obsahem jsou zejména osobní údaje ve smyslu ustanovení § 8a odst. 1 InfZ, a dále také informace, jejichž poskytnutí by mohlo zasáhnout do soukromí osob (osobnosti). Rovněž bylo při anonymizaci zohledněno probíhající trestní řízení, a to s ohledem na ustanovení § 11 odst. 4 písm. a) InfZ, podle kterého povinné subjekty neposkytnou informace o probíhajícím trestním řízení, nebo týkající se trestního řízení, pokud by její poskytnutí ohrozilo či zmařilo účel trestního řízení, zejména zajištění práva na spravedlivý proces.

vytisknout e-mailem