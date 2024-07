Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje

Dotaz ke konkrétním spisům

Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.

Žádost zněla:

„žádám, dle InfZ, o poskytnutí informací, a to:

a to u těchto řízení:

a) … - poskytnutí rozhodnutí, pokud bylo vydáno a termínu stanoveného aktuálně pro ukončení prověřování

b) … - poskytnutí rozhodnutí, pokud bylo vydáno a termínu stanoveného aktuálně pro ukončení prověřování“

Odpověď:

Vaši žádost jsme jako povinný subjekt posoudili v souladu s InfZ a sdělujeme následující.

Ve věci vedené pod Vámi požadovaným č. j. … evidované u oddělení hospodářské kriminality územního odboru Frýdek-Místek krajského ředitelství, dle sdělení tohoto organizačního článku nebylo vydáno žádné „rozhodnutí“, proto takové nelze poskytnout, neboť se nejedná o zaznamenanou informaci podle ust. § 3 odst. 3 InfZ. Lhůta pro skončení prověřování, dle sdělení příslušného organizační článku, je stanovena nejméně do …, a to s ohledem na možný postup dle ust. § 159 trestního řádu, dle kterého je možné lhůtu prověřování prodloužit a to i opakovaně.

Ve věci vedené pod Vámi požadovaným č. j. … evidované u oddělení hospodářské kriminality územního odboru Opava krajského ředitelství bylo vydáno „rozhodnutí“ a to usnesení o zahájení trestního stíhání dle ust. § 160 odst. 1 trestního řádu pod č. j. …, jehož anonymizovanou verzi Vám poskytujeme.

K otázce sdělení termínu pro ukončení prověřování uvádíme, že fáze prověřování byla ukončena vydáním usnesení o zahájení trestního stíhání konkrétní osoby v souladu s ust. § 160 odst. 1 trestního řádu. Trestní řízení v dané věci se aktuálně nachází ve fázi vyšetřování, přičemž lhůta pro skončení vyšetřování je stanovena nejméně do …, a to s ohledem na možný postup dle ust. § 167 odst. 2 trestního řádu, dle kterého je možné lhůtu vyšetřování prodloužit.

Poskytnutý dokument Vám zasíláme v anonymizované podobě i přesto, že jste ve Vaší žádosti výslovně neuvedla požadavek na anonymizaci dokumentů. Povinný subjekt k tomuto postupu přistoupil bez současného vydání rozhodnutí o částečném odmítnutí žádosti s ohledem na obsah Vašich předchozích žádostí o informace, v níž jste požadovala v podstatě totožné informace, avšak dokumenty jste vždy požadovala poskytnout anonymizované (ve stejný den jako tuto žádost jste podala i další žádost, kde o anonymizaci hovoříte). Důvodem anonymizace je pak skutečnost, že dokumenty obsahují množství osobních údajů ve smyslu ust. § 8a odst. 1 InfZ, a dále také informace, jejichž poskytnutí by mohlo zasáhnout do soukromí osob (fyzických osob a právnických osob). Výpovědi fyzických osob musely být anonymizovány s ohledem na nutnou ochranu projevů osobní povahy. Rovněž bylo při anonymizaci zohledněno probíhající trestní řízení, kdy lze poukázat na ust. § 11 odst. 4 písm. a) InfZ, podle kterého povinné subjekty neposkytnou informace o probíhajícím trestním řízení, nebo týkající se trestního řízení, pokud by její poskytnutí ohrozilo či zmařilo účel trestního řízení, zejména zajištění práva na spravedlivý proces. Lze podotknout, že navíc dle ust. § 15 odst. 3 InfZ není zapotřebí vydat rozhodnutí o (částečném) odmítnutí žádosti, pokud jsou anonymizovány osobní údaje.

