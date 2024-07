Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje

Dotaz ke konkrétním spisům

Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.

Žádost zněla:

„žádám, dle InfZ, o poskytnutí informací, a to:

a to u těchto řízení:

a) …- poskytnutí rozhodnutí, pokud bylo vydáno a termínu stanoveného aktuálně pro ukončení prověřování a dále poskytnutí záznamu o zahájení úkonů trestního řízení (pokud byl sepsán)

b) … - poskytnutí rozhodnutí, pokud bylo vydáno a termínu stanoveného aktuálně pro ukončení prověřování“

Odpověď:

Vaši žádost jsme jako povinný subjekt posoudili v souladu s InfZ a sdělujeme následující.

Ve věci vedené pod Vámi požadovaným č. j. „…“ evidované u 1. oddělení obecné kriminality územního odboru Opava krajského ředitelství, dle sdělení tohoto organizačního článku dosud nebyly zahájeny úkony trestního řízení v souladu s ustanovením § 158 odst. 3 trestního řádu, proto takový záznam nelze ani poskytnout, neboť se nejedná o zaznamenanou informaci podle ustanovení § 3 odst. 3 InfZ. Ve věci rovněž nelze určit lhůtu pro skončení prověřování, neboť toto podle trestního řádu dosud nenastalo. Ve věci tak nebylo vydáno ani požadované „rozhodnutí“.

Ve věci vedené pod Vámi požadovaným č. j. „…“ evidované u 1. oddělení obecné kriminality územního odboru Opava krajského ředitelství nebylo vydáno žádné „rozhodnutí“, proto takové nelze poskytnout, neboť se nejedná o zaznamenanou informaci podle ustanovení § 3 odst. 3 InfZ. Zákonná lhůta pro skončení prověřování, dle sdělení příslušného organizační článku, je stanovena nejméně do …, a to s ohledem na možný postup dle ustanovení § 159 trestního řádu, dle kterého je možné lhůtu prověřování prodloužit a to i opakovaně.

