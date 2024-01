Dotaz ke konkrétní dopravní nehodě

Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje

Žádost zněla:

„Dobrý den, žádám o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, konkrétně o kamerový záznam z dopravní nehody, která se stala ... v ... (- 10 minut) na semaforech na křižovatce Ostrava, ..., ... na silnici I. třídy č... v km ... (Souřadnice GPS -...).

V příloze zasílám Potvrzení o účasti na dopravní nehodě, kde je veškeré info. Policisty mi nebylo sděleno, jestli vina byla na mé straně, nebo na straně dalšího účastníka dopravní nehody. Proto se chci podívat na kamerový záznam, kde bude jasně vidět, že jsem nehodu nezpůsobil já.“

Povinný subjekt Vaši žádost posoudil a v níže uvedeném odkaze Vám poskytuje celkem tři videozáznamy získané z městského integrovaného kamerového systému statutárního města Ostravy, které jsou součástí spisového materiálu vedeného pod číslem jednacím ... u dopravního inspektorátu Městského ředitelství policie Ostrava. Tyto jsou ze dne ..., a to z křižovatky ulice ... a ulice .... Dva záznamy jsou poskytnuty v čase od ... hodin do ... hodin, jeden je poskytnut v čase od ... hodin do ... hodin.

Povinný subjekt každou žádost o informace vždy posuzuje v intencích § 12 zákona č. 106/1999 Sb., a to i ve vztahu ke konkrétnímu žadateli. Zde bylo vyhodnoceno, že je možno Vaší osobě poskytnout kamerové záznamy v neanonymizované podobě, a to z několika důvodů. Jednak jste Vy sám byl účastníkem dopravní nehody, tudíž jste celou kamerovým systémem zaznamenanou situaci vnímal na místě osobně. Dále je nutno vzít v úvahu, že ačkoliv nejste účastníkem řízení (žádné nebylo zahájeno), v samotné žádosti jste ve druhém odstavci vyjádřil jistý konkrétní právní zájem na zhlédnutí záznamu. Jinými slovy, pokud byste požádal dopravní inspektorát o kamerový záznam v rámci institutu nahlížení do spisu podle § 38 odst. 2 správního řádu, byly by vyhodnoceny podmínky deklarovaného právního zájmu a kamerový záznam by Vám byl poskytnut z tohoto jiného právního titulu.

