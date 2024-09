Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje

Dotaz k železničnímu přejezdu

Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.

Žádost zněla:

„…

v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, si Vás dovoluji požádat o následující informace. Žádost se v celém svém rozsahu vztahuje k železničnímu přejezdu …, který leží na komunikaci III. třídy … .

1. Žádám o poskytnutí jakéhokoliv záznamu, kterým k uvedenému disponujete, zejména, nikoliv však výlučně, o všechny informace spojené s jakoukoliv škodou, dopravní nehodou či jinou rizikovou situací, oznámením, stížností, podáním, doporučením, vyjádřením, pokynem atd., ve vztahu k výše uvedenému, včetně případného označení řízení, ve kterém se takové informace objevily.

2. Žádám o poskytnutí informace, zda-li příslušné ředitelství, odbor nebo jiná hierarchická součást Policie ČR prováděla kdykoliv v minulosti a/nebo současnosti kontrolní a/nebo dozorovou činnost stavebně-technického stavu železničního přejezdu. Pokud ano, prosím o poskytnutí všech k tomu vyhotovených dokumentů a označení řízení, v rámci kterých byly tyto dokumenty pořízeny, přijaty, odeslány či jinak zpracovány.

3. Žádám o poskytnutí informace, zda-li příslušné ředitelství, odbor nebo jiná hierarchická součást Policie ČR prováděla kdykoliv v minulosti a/nebo současnosti kontrolní a/nebo dozorovou činnost stavebně-technického stavu železničního přejezdu, a to zejména ve vztahu ke změně sklonu silnice na železničním přejezdu, případně též ve vztahu k úpravě dopravního značení u železničního přejezdu. Pokud ano, prosím o poskytnutí všech k tomu vyhotovených dokumentů a označení řízení, v rámci kterých byly tyto dokumenty pořízeny, přijaty, odeslány či jinak zpracovány.

4. Žádám o poskytnutí jakéhokoliv záznamu komunikace k uvedenému, nehledě na subjekty této komunikace.

5. Žádám o poskytnutí jakýchkoliv dalších informací, které nejsou v předchozích bodech explicitně uvedeny, ale s uvedeným (dle dikce jednotlivých bodů) souvisí.

…“

Odpověď:

Váš dokument, který odkazuje na zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (dále jen „InfZ“), jsme posoudili podle jeho obsahu, přičemž lze konstatovat, že za žádost o informace dle InfZ lze považovat pouze část dokumentu, konkrétně první věty textu uvedeného pod body 2 a 3. K této části textu uvádíme, že podle ust. § 3 odst. 3 InfZ se informací rozumí jakýkoliv obsah nebo jeho část v jakékoliv podobě, zaznamenaný na jakémkoliv nosiči, přičemž podle ust. § 2 odst. 4 InfZ povinný subjekt nemá povinnost poskytovat informace týkající se mimo jiné vytváření nových informací. Povinný subjekt je povinen poskytovat pouze ty informace, které se vztahují k jeho působnosti, a které má nebo by měl mít k dispozici. Z vyjádření … (dále jen …) vyplývá, že v důsledku dopravní nehody se smrtelným zraněním prováděli bezpečnostní inspekci místa dopravní nehody, která je evidována ve spise pod č. j. … . Z vyjádření … krajského ředitelství (dále jen …) pak vyplývá, že neprováděli žádnou kontrolní ani dozorovou činnost stavebně-technického stavu předmětného železničního přejezdu, a to ani ve vztahu k dopravnímu značení.

Zbylá část dokumentu, tj. část pod body 1, 4 a 5, a dále druhá věta bodů 2 a 3 s ohledem na její obsahový charakter přesahuje rámec práva na svobodný přístup k informacím. Požadujete „jakékoliv záznamy“, „všechny informace“, kterými disponujeme, tedy veškeré dokumenty vztahující se k uvedenému železničnímu přejezdu. Uvedené body je tak nutné posoudit jako žádosti o nahlížení do spisu, a to jak s ohledem na trestněprávní rovinu požadovaných informací dle ust. § 65 zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (dále jen „trestní řád“), tak i dle ust. § 38 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád. Jedná se o odlišný institut od práva na informace podle InfZ, kdy v ust. § 2 odst. 3 InfZ je výslovně stanoveno, že se tento zákon nevztahuje na poskytování informací, pokud jejich poskytování upravuje zvláštní zákon. Nejvyšší správní soud ČR ve svých rozsudcích (např. 7 Ans 18/2012-23 či 1 As 44/2010-103) několikrát judikoval, že ust. § 38 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, resp. rovněž ust. § 65 trestního řádu, je právě jednou z takovýchto zákonodárcem zamýšlených komplexních úprav, které vylučují postup podle InfZ. Každá žádost se hodnotí dle jejího skutečného obsahu, přičemž z bodů 1, 4, 5 a druhých vět bodů 2 a 3 dokumentu je zcela zřejmé, že požadujete kompletní spisové dokumentace, kterými organizační články krajského ředitelství disponují ve vztahu k předmětnému železničnímu přejezdu.

Přestože část dokumentu pod body 1, 4, 5 a druhých vět bodů 2 a 3 přesahuje rámec práva na svobodný přístup k informacím dle InfZ, uvádíme, že ve vztahu k železničnímu přejezdu … povinný subjekt eviduje v informačním systému ETŘ tyto spisy týkající se Vašeho požadavku:

… – týká se …,

…

… – obojí se týká …,

… – týká se …,

… – týká se …,

… – týká se …,

… – týká se …,

… – obsahuje …,

…, týká se ….

S ohledem na uvedené, byla část dokumentu pod body 1, 4, 5 a druhých vět bodů 2 a 3, v rámci výše uvedené výluky z InfZ, tzn. z důvodu nahlížení do spisu postoupena k vyřízení … krajského ředitelství (spisy s koncovkou čísla jednacího …), … krajského ředitelství (spisy s koncovkou čísla jednacího …), … (spisy s koncovkou čísla jednacího …), … krajského ředitelství (spis s koncovkou čísla jednacího …).

S případnými dalšími skutečnostmi ve výše uvedených spisech je proto vhodné se obracet na příslušné organizační články mimo režim InfZ.

