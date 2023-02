Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje

Dotaz k zajištění výpisu IP adres

Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.

Žádosti zněly:

- V dokumentu ze dne … cituji:

„Byl na příkaz p. … , v roku … zajištěn policii ČR OOP-… souhrnný výpis ip adres u operátora … , k Mým oznámením u p. … , že Mi cizí osoba ukazuje Výtisky z mé emailové schránky a to komunikaci na hudební bazaru dále faktury od mého zubního lékaře a písemnosti které se týkali policistů zaslány na epodatelnu policie ČR a na MVČR k rukám p. … a p…. atd".

- V dokumentu ze dne … cituji:

„Byl na Váš příkaz p. … , v roku … zajištěn policii ČR souhrnný výpis ip adres u operátora … k Mým oznámením u Vás p. … , že Mi cizí osoba ukazuje Výtisky z mé emailové schránky a to komunikaci na hudební bazaru dále faktury od mého zubního lékaře a písemnosti které se týkali policistů zaslány na epodatelnu policie ČR atd"

Odpověď:

Povinný subjekt Vaše žádosti řádně posoudil a poskytuje Vám požadované informace vycházející z podkladů obvodního oddělení .... Tento policejní orgán žádný „souhrnný výpis IP adres“ nezajišťoval a žádný takovýto příkaz ani nebyl ředitelem Krajského ředitelství policie Moravskoslezského kraje vydán. Při vyřizování veškerých podání a oznámení doručených obvodnímu oddělení … postupuje policejní orgán podle právních předpisů, zejména podle zákona č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, popřípadě, pokud je vedeno trestní řízení, podle zákona č. 141/1969 Sb., trestní řád.

Nad rámec požadované informace uvádíme, že co se týká výpisu z IP adres, byly Vám v odpovědích na několik předchozích žádostí o informace dle InfZ k obdobnému tématu (č. j. …, č. j. …) poskytnuty informace, a to, že policejní orgán obvodního oddělení … žádný „souhrnný výpis IP adres“ nevyžadoval, neboť k tomu neshledal právní důvod. Správnost tohoto postupu potvrdilo jak Okresní státní zastupitelství …, tak Krajské státní zastupitelství ...“ Tyto skutečnosti se do současné doby nezměnily. Pakliže jste s takovýmto postupem policejního orgánu nesouhlasil, bylo Vám dokumentem Ministerstva vnitra České republiky pod č. j. … pod názvem „Sdělení k podání“ doporučeno obrátit se se stížností na příslušné státní zastupitelství.

Tímto považujeme Vaše dva dokumenty za vyřízené a zároveň sdělujeme, že na opakované obsahově shodné žádosti již nebude reagováno.

vytisknout e-mailem