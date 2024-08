Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje

Dotaz k výkonu služby policistů DI

Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.

Žádost zněla:

„Žádost o informaci dle zákona 106/1999Sb.

Na základě výše uvedeného zákona žádáme sdělení informací:

1) Jak bylo naloženo s informací, že policista služebního čísla … a mluví s občany jako žák první třídy ZŠ, kdy ještě nemá úplně vyvinutou artikulaci? Prověřoval někdo toto mé tvrzení? Nebo je PČR úplně jedno, kdo za ní komunikuje s občany a tím tedy ukazuje, jak zdatné strážce zákona PČR zaměstnává?

2) Služební vozidlo … dne … v čase … stálo na pozemní komunikaci. Ve voze seděli dva policisté. Poskytněte nám přesnou polohu tohoto vozu v daný čas. Můžete to učinit buď sořadnicemi GPS nebo zákresem do mapy. Buďte prosím přesní. A také poskytněte informaci, jak dlouho tam to vozidlo stálo, než opustilo svou pozici v … toho dne. Také poskytněte záznam GPS z vozidla, ze kterého je patrno, jakou rychlostí vozidlo jelo a kdy zapnulo majáky. Jedná se o ten předmětný časový úsek ze dne … v čase od … do … .

3) Jsou si tito dva policisté ze služebního vozu … vědomí toho, že by spáchali v časovém rozpětí dne … nejméně od … do … nějakého jednání, majícího znak přestupku, nebo jinak překročili zákon? Samozřejmě že vím, že musíte poskytnout pouze existující informace, ale asi by nebylo od věci, aby dané policisty vyslechl jejich nadřízený a tuto informaci jste mi pak poskytli. Ono totiž k tomu stejně dojde. Pak je ještě důležité se dotázat, jestli vnímal jeden policista toho druhého, že se dopuští jenání majícího znaky přestupku. Tady se totiž chystá zajímavá kauza, jak „kážou vodu, ale sami pijí to nejdražší víno“, ale to předbíhám. Takže zvolte postup, jaký uznáte za vhodný.

4) Z předešlé odpovědi Č. j. … tedy vyplývá, že pokud nemá dopravní policista reflexní vestu (pokud není nahrazen výstrojními součástkami s vysokou viditelností s bezpečnostními reflexními ochrannými prvky nahrazujícími reflexní vestu) a nasazenou čepci, nemůže jednat s občanem jako policista. V případě, že by takto jednal, dopouštěl by se jednání majícího znaky přestupku? Je to tak? ( tady se ptám jako nevzdělaný a neinformovaný člověk, ale chci mít jasno, než zahájím patřičné právní kroky)

5) Poskytněte mi záznam z přenosné kamery, kterou měl policista služebního čísla … umístěnou na oděvu … v čase cca od … do cca … . Jde o záznam, kdy hovoří se mnou.

…“

Odpověď:

Váš dokument, který v názvu odkazuje na zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (dále jen „InfZ“), jsme posoudili podle jeho obsahu, přičemž lze konstatovat, že za žádost o informace dle InfZ lze považovat pouze část dokumentu, konkrétně část pod body 1 až 5. Zbylá část dokumentu, která s ohledem na jeho obsahový charakter přesahuje rámec práva na svobodný přístup k informacím, byla vyhodnocena jako upozornění ve smyslu ustanovení § 97 zákona č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky a byla dne … postoupena k vyřízení odboru vnitřní kontroly krajského ředitelství, kde je zaevidována ve spise č. j. … .

Vaše nynější žádost o informace navazuje na odpověď k Vaší prvotní žádosti o informace ze dne … . Stejně jako v dokumentu (odpovědi) ze dne … evidovaném pod č. j. …, i tady v prvé řadě sdělujeme, že dle ustanovení § 3 odst. 3 InfZ se informací rozumí jakýkoliv obsah nebo jeho část v jakékoliv podobě zaznamenaný na jakémkoliv nosiči. Limitem pro poskytování informací je skutečnost, zda povinný subjekt má povinnost danou informací disponovat. Povinný subjekt je totiž povinen poskytovat pouze ty informace, které se vztahují k jeho působnosti, a které má nebo by měl mít k dispozici. Vzhledem k ustanovení § 2 odst. 4 InfZ se povinnost poskytovat informace netýká dotazů na názory, budoucí rozhodnutí a vytváření nových informací. Jinými slovy, InfZ není nástrojem pro vytváření nových informací. S ohledem na to Vám pak k jednotlivým bodům 1 až 5 Vaší žádosti sdělujeme následující.

Ad 1

Jak Vám již bylo odpovězeno v bodě 5 dokumentu ze dne …, povinný subjekt nedisponuje žádnou zaznamenanou informací k Vámi uváděné „vadě řeči“ daného příslušníka. Z vyjádření odboru personálního krajského ředitelství, který byl v této souvislosti osloven, vyplývá, že neexistuje žádná zaznamenaná informace, že by měl příslušník jakoukoliv řečovou indispozici.

Ad 2

Služební vozidlo registrační značky … dne … v čase … hodin, dle sdělení vedoucího oddělení … (dále jen „vedoucí dotčeného organizačního článku“) stálo na pozemní komunikaci na souřadnicích GPS: … a … . Souřadnice místa, kde vozidlo na pozemní komunikaci stálo, jsou rovněž viditelné na videozáznamu z palubní kamery vozidla, který Vám byl poskytnut spolu s dokumentem ze dne … evidovaným pod č. j. … .

K dotazu, jak dlouho vozidlo na uvedených souřadnicích na pozemní komunikaci stálo, uvádíme, že tuto informaci již nemáme k dispozici, neboť jak bylo uvedeno v bodě 3 dokumentu ze dne … videozáznam z předmětného dne, na kterém by bylo možné vidět jak čas, tak i GPS souřadnice, byl přepsán záznamy následujícími. Povinný subjekt tedy již nedisponuje zaznamenanou informací k přesné době stání vozidla na Vámi požadovaném místě.

Dále dle sdělení vedoucího dotčeného organizačního článku nebyla rychlost služebního vozidla zaznamenána, jedná se tedy o neexistující informaci. Výstražné zvukové a světelné zařízení služebního vozidla bylo použito v čase … hodin.

Ad 3

Povinný subjekt nedisponuje žádnou zaznamenanou informací, že by si policisté byli vědomi „že by spáchali v časovém rozpětí dne … nejméně od … do … nějakého jednání, majícího znak přestupku, nebo jinak překročili zákon“. Jak již bylo uvedeno výše, podle ustanovení § 2 odst. 4 InfZ se povinnost poskytovat informace netýká dotazů na názory, budoucí rozhodnutí a vytváření nových informací. Váš návrh na dodatečné dotazování policistů tak nelze vyřídit ve smyslu InfZ. Lze však poukázat na výše uvedené postoupení části dokumentu na odbor vnitřní kontroly krajského ředitelství, který se bude Vaším upozorněním zabývat.

Ad 4

Z odpovědi pod bodem 1 dokumentu ze dne … evidovaném pod č. j. …, nevyplývá, že by policista, který nemá reflexní vestu a pokrývku hlavy, nemohl jednat s občanem jako úřední osoba.

Z čl. 15 odst. 2 pokynu policejního prezidenta č. 300/2020, kterým se upravuje postup na úseku bezpečnosti a plynulosti silničního provozu, je sice stanovena povinnost policistů využívat osobní ochranný pracovní prostředek s vysokou viditelností (reflexní vestu), pokud není nahrazen výstrojními součástkami s vysokou viditelností s bezpečnostními reflexními ochrannými prvky nahrazujícími reflexní vestu, ale tato povinnost slouží k zajištění jejich vlastní bezpečnosti a ochrany zdraví při plnění služebních úkolů na pozemních komunikacích. Rovněž z čl. 7 odst. 1 pokynu policejního prezidenta č. 290/2017, stejnokrojový předpis, vyplývá, že policista je povinen nosit ke stejnokroji předepsanou pokrývku hlavy, avšak v odst. 2 jsou pak uvedeny případy, ve kterých policista nemusí nosit pokrývku hlavy, např. písm. e) se jedná o další případy, neumožňuje-li to mimořádnost situace. Ani v jednom z uvedených služebních předpisů není uvedeno, že by policista nemohl jednat s občany v případě, že nemá některou z výše uvedených výstrojních součástek. Při jednání s občany bez zmiňovaných výstrojních součástek by se policista nedopustil jednání majícího znaky přestupku.

Ad 5

Požadovaný záznam z osobní kamery Vám poskytujeme v anonymizované podobě. K anonymizaci bylo přistoupeno s ohledem na ustanovení § 8a odst. 1 InfZ, ze kterého vyplývá, že informace týkající se osobnosti, projevů osobní povahy, soukromí fyzické osoby a osobní údaje, povinný subjekt poskytne jen v souladu s právními předpisy upravujícími jejich ochranu. Takovým právním předpisem je především nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“). Podle čl. 4 bod 1 GDPR jsou osobními údaji veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě, přičemž identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby. V širším slova smyslu lze za osobní údaj považovat rovněž státní poznávací značku vozidla a podobiznu osoby. Dle ustanovení § 15 odst. 3 InfZ není zapotřebí vydat rozhodnutí o (částečném) odmítnutí žádosti, pokud jsou anonymizovány osobní údaje.

K anonymizaci Vaší osoby … nebylo přistoupeno s ohledem na skutečnost, že v bodě 5 žádosti uvádíte „Jde o záznam, kdy hovoří se mnou.“

Záznam z osobní kamery, který Vám poskytujeme v anonymizované podobě, přesahuje kapacitu pro odeslání prostřednictvím datové schránky, proto Vám tento zasíláme na CD-R prostřednictvím České pošty na adresu Vašeho sídla.

