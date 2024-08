Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje

Dotaz k výkonu služby DI

Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.

Žádost zněla:

„Žádost o informaci dle zákona 106/1999Sb.

Na základě výše uvedeného zákona žádáme sdělení informací:

1) Je výstražná zelenožlutá vesta součásti řádného služebního oděvu dopravního policisty? V odpovědi nás také prosím odkažte na zákon a paragraf, který to řeší.

2) Je možné, aby dopravní policista vstupoval nebo vjížděl na soukromý pozemek určený k bydlení, který je ohraničen oplocením a bránou a to bez souhlasu vlastníka? V odpovědi nás také prosím odkažte na zákon a paragraf, který to řeší.

3) Mělo služební vozidlo … zapnutou kameru, kterou má za čelním sklem a to dne … v čase od … do …? Pokud ano, žádáme o nahlédnutí tohoto záznamu. Pokud ne, žádáme sdělení, kdy toto vozidlo používá kameru ve vozidle a je-li na to nějaký předpis, tak jeho předložení.

4) Kdy bylo ze strany PČR lustrováno vozidlo … a to v odbdobí od … do … . Sdělte nám datum, čas a osobu, jež vozidlo lustrovala. Taky sdělte důvod.

5) Má policista služebního čísla … povolenu komunikaci s občany vzhledem ke své vadě řeči?

6) Jak dlouho je ve službě policista …? Jakou má specializaci?“.

Odpověď:

Přestože je Vaše žádost adresována dopravnímu inspektorátu Městského ředitelství policie Ostrava ke spisu č. j. …, žádosti podle InfZ vyřizuje analyticko-právní oddělení kanceláře ředitele Krajského ředitelství policie Moravskoslezského kraje.

Vaši žádost jsme jako povinný subjekt posoudili v souladu s InfZ, přičemž v prvé řadě sdělujeme, že v souladu s ustanovením § 3 odst. 3 InfZ se informací rozumí jakýkoliv obsah nebo jeho část v jakékoliv podobě zaznamenaný na jakémkoliv nosiči. Limitem pro poskytování informací je však skutečnost, zda povinný subjekt má povinnost danou informací disponovat. Povinný subjekt je totiž povinen poskytovat pouze ty informace, které se vztahují k jeho působnosti, a které má nebo by měl mít k dispozici. Vzhledem k ustanovení § 2 odst. 4 InfZ se povinnost poskytovat informace netýká dotazů na názory, budoucí rozhodnutí a vytváření nových informací. S ohledem na to Vám k jednotlivým bodům Vaší žádosti sdělujeme následující.

Ad 1

Druhy a vzory služebních stejnokrojů jsou stanoveny vyhláškou č. 122/2015 Sb., o způsobu vnějšího označení, služebních stejnokrojích a zvláštním barevném provedení a označení služebních vozidel, plavidel a letadel Policie České republiky a o prokazování příslušnosti k Policii České republiky (o policejním označení). V ustanovení § 5 je zmíněna možnost označení reflexních, ochranných nebo taktických pomůcek nápisem „POLICIE“. Problematiku služebních stejnokrojů dále upravuje pokyn policejního prezidenta č. 290/2017, stejnokrojový předpis, kde v čl. 34 je uvedeno, že ke stejnokroji lze při výkonu služby užívat reflexní, taktické, ochranné nebo jiné prostředky nebo součásti. Z čl. 15 odst. 2 pokynu policejního prezidenta č. 300/2020, kterým se upravuje postup na úseku bezpečnosti a plynulosti silničního provozu, pak vyplývá, že k zajištění vlastní bezpečnosti a ochrany zdraví při plnění služebních úkolů na pozemních komunikacích jsou policisté povinni využívat osobní ochranný pracovní prostředek s vysokou viditelností (reflexní vestu), pokud není nahrazen výstrojními součástkami s vysokou viditelností s bezpečnostními reflexními ochrannými prvky nahrazujícími reflexní vestu. Osobní ochranný pracovní prostředek s vysokou viditelností je policista povinen použít, provádí-li výkon služby přímé bezpečnostní povahy (např. dohled na silniční provoz, dopravně bezpečnostní akce, činnosti spojené s šetřením dopravních nehod).

Ad 2

Oprávnění policisty ke vstupu na pozemek upravuje ustanovení § 40 zákona č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky. Toto ustanovení se týká všech policistů bez ohledu na jejich služební zařazení, tedy i policisty služby dopravní policie.

Ad 3

Dle vyjádření vedoucího odboru služby dopravní policie krajského ředitelství (dále jen „OSDP“), mělo služební vozidlo registrační značky … dne … v čase od … hodin do … hodin zapnutou palubní kameru, přičemž videozáznam byl pořizován automatizovaně. Příslušník předmětného dne v souladu s čl. 12 odst. 1 pokynu policejního prezidenta č. 89/2021, o pořizování obrazových, zvukových nebo kombinovaných záznamů (o pořizování záznamů), (dále jen „PPP o pořizování záznamů), po vyhodnocení důvodnosti přenesl na záznamní úložiště dva videozáznamy z této palubní kamery v časovém rozmezí od … do … hodin. Uvedené dva videozáznamy Vám poskytujeme v anonymizované podobě. K anonymizaci záznamů bylo přistoupeno s ohledem na ustanovení § 8a odst. 1 InfZ, ze kterého vyplývá, že informace týkající se osobnosti, projevů osobní povahy, soukromí fyzické osoby a osobní údaje, povinný subjekt poskytne jen v souladu s právními předpisy upravujícími jejich ochranu. Takovým právním předpisem je především nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“). Podle čl. 4 bod 1 GDPR jsou osobními údaji veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě, přičemž identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby. V širším slova smyslu lze za osobní údaj považovat rovněž státní poznávací značku vozidla a podobiznu osoby. Dle ustanovení § 15 odst. 3 InfZ není zapotřebí vydat rozhodnutí o (částečném) odmítnutí žádosti, pokud jsou anonymizovány osobní údaje.

Z vyjádření OSDP dále vyplynulo, že videozáznam z širšího časového rozmezí od … hodin do … hodin předmětného dne nebylo možné zajistit v celé požadované délce, neboť Váš požadavek byl učiněn v době, kdy předmětná paměťová karta byla po přenesení zmíněných dat na záznamní úložiště dále používána a všechny záznamy z uvedeného dne byly přepsány záznamy následujícími, a to v souladu s čl. 13 PPP o pořizování záznamů. Povinný subjekt tedy již daným záznamem v požadovaném rozsahu nedisponuje, jedná se již tedy o neexistující informaci.

Ad 4

S ohledem na to, že část dokumentu, konkrétně požadavek pod bodem 4, se vztahoval k Policii ČR jako celku, byla tato část dokumentu dne 31. 7. 2024 postoupena k vyřízení oddělení tisku odboru komunikace a vnějších vztahů Policejního prezidia ČR.

Ad 5

Povinný subjekt nedisponuje žádnou zaznamenanou informací k Vámi uváděné „vadě řeči“ daného příslušníka.

Ad 6

Příslušník je ve služebním poměru u Policie České republiky od …, přičemž je služebně zařazen jako vrchní asistent na oddělení silničního dohledu odboru služby dopravní policie krajského ředitelství.

Na závěr Vám sdělujeme, že dva videozáznamy, které Vám poskytujeme v anonymizované podobě, přesahují kapacitu pro odeslání prostřednictvím datové schránky, proto Vám tyto zasíláme na CD-R prostřednictvím České pošty na adresu Vašeho sídla.

