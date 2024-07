Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje

Dotaz k trestnímu oznámení ve věci prodeje

Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.

Žádost zněla:

„ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ INFORMACÍ PODLE ZÁKONA Č. 106/1999 Sb., O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM“

Vážení,

ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, se na Vás já, …, společník …., advokátní kancelář, …, se sídlem …, obracím ve věci žádosti o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím („Žádost“).

Policie České Republiky („PČR“) je povinným subjektem ve smyslu ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím („Zákon o svobodném přístupu k informacím“).

Oddělení hospodářské kriminality v … PČR provádí prověřování ve věci tvrzeného přečinu „Porušení povinnosti při správně cizího majetku podle § 220 odst. 1, odst. 2 písm. b) trestního zákoníku, týkající se prodeje ... … („Prověřování“).

S ohledem na výše uvedené si tak v souladu s příslušnými ustanoveními Zákona o svobodném přístupu k informacím dovoluji požádat o zaslání trestního oznámení, popř. jakéhokoliv jiného podnětu, na základě kterého bylo zahájeno Prověřování, společně s informací o datu podání a podateli.

Informace, prosím, zašlete ve strojově čitelném formátu, ideálně ve formátu .xls, .csv doc. nebo pdf., a to dle velikosti (i) do datové schránky ID: …, (ii) na datovém nosiči dle Vašeho uvážení, nebo (iii) odkazem ke stažení přes internetové datové uložiště.

Kromě datové schránky mě můžete v případě potřeby kontaktovat rovněž prostřednictvím e-mailové adresy ...

V případě, že by požadované informace měly obsahovat osobní údaje, žádáme o zpřístupnění informací za současného odstranění osobních údajů v nezbytném rozsahu, aby byly splněny zákonné požadavky na jejich ochranu, avšak v takové míře, aby tato Žádost plnila svůj účel.

Nad rámec shora uvedeného Žadatel odkazuje na metodické doporučení Ministerstva vnitra, dle které není při vyřizování žádostí podle Zákona o svobodném přístupu k informací potřebné prokazovat právní zájem.

S ohledem na výše uvedené mám za to, že pro poskytnutí informací neexistují žádné překážky a jste proto povinni informace poskytnout ve lhůtě stanovené v § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Za poskytnutí informací předem děkuji.“

Odpověď:

Vaši žádost jsme jako povinný subjekt posoudili v souladu s InfZ a sdělujeme následující.

Ačkoliv Vaše žádost splňuje formální náležitosti, vyvstala nutnost nejprve se vypořádat s posouzením osoby žadatele. Na jednu stranu jako žadatel uvádíte své jméno, příjmení a datum narození, z čehož by se dalo usuzovat, že podáváte žádost jako fyzická osoba dle ust. § 14 odst. 2 InfZ věty druhé. Na druhou stranu k tomu uvádíte, že jste společníkem advokátní kanceláře ..., navíc je žádost podána na hlavičkovém dokumentu advokátní kanceláře. Nicméně vzhledem k tomu, že žádost byla odeslána prostřednictvím datové schránky fyzické podnikající osoby evidované na Vaše jméno, bude povinný subjekt za žadatele považovat konkrétně Vaši osobu.

Vzhledem k obsahu Vaší žádosti se povinný subjekt následně musel vypořádat s některými zákonnými výlukami omezujícími poskytnutí informací.

Nejprve se vypořádal s náležitostmi stanovenými v ust. § 11 odst. 2 písm. a) InfZ, ze kterého vyplývá, že povinný subjekt požadované informace neposkytne, pokud jde o informaci vzniklou bez použití veřejných prostředků, která byla předána osobou, jíž takovouto povinnost zákon neukládá, pokud nesdělila, že s poskytnutím informace souhlasí. Tyto tři podmínky musejí být splněny kumulativně, aby mohlo dojít k odepření informace. Právě dokument, který je předmětem Vaší žádosti, je informací vzniklou bez použití veřejných prostředků, neboť osoby, které takovou informaci poskytly, tuto poskytly jako fyzické osoby odesláním v obálce prostřednictvím České pošty, a navíc se na tyto osoby nevztahovala žádná zákonná povinnost danou informaci povinnému subjektu předat. Jedinou možností pro poskytnutí požadované informace v limitech daného ustanovení je tak souhlas osoby, resp. osob, které tuto informaci poskytly. Dle aktuální judikatury mají takové osoby, jichž se požadované informace týkají (zde podatelé trestního oznámení), postavení tzv. dotčených osob podle ust. § 4 odst. 4 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu (dále jen „správní řád“), resp. účastníků řízení dle ust. § 27 odst. 2 správního řádu. Povinný subjekt tak v rámci řešení otázky poskytnutelnosti informace kontaktoval dotčené osoby a tyto vyrozuměl o obsahu žádosti o informace, tedy kdo žádá a co je předmětem žádosti. Dotčené osoby následně výslovně sdělily, že souhlasí s poskytnutím požadovaných informací, tedy se sdělením jejich jména a příjmení, a s předáním trestního oznámení žadateli s podmínkou anonymizace osobních údajů v rozsahu místa trvalého bydliště a případného data narození.

Ačkoliv dotčené osoby souhlasily s poskytnutím požadovaných informací a předání trestního oznámení žadateli, vyvstala povinnému subjektu další povinnost, a to vypořádat se s dalšími zákonnými důvody týkajícími se neposkytnutí informace, plynoucími jednak z ust. § 11 odst. 4 písm. a) InfZ, a jednak z ust. § 8a odst. 1 InfZ.

Z ust. § 11 odst. 4 písm. a) InfZ vyplývá, že povinný subjekt neposkytne informace o probíhajícím trestním řízení, nebo týkající se trestního řízení, pokud by její poskytnutí ohrozilo či zmařilo účel trestního řízení, zejména zajištění práva na spravedlivý proces. Povinný subjekt se zabýval možnými následky, které by mohly vzniknout v důsledku poskytnutí informací, zejména informací obsažených v požadovaném trestním oznámení. Z tohoto důvodu oslovil organizační článek Policie ČR, který vede trestní řízení v dané věci s dotazem, zda by poskytnutí požadovaných informací, tedy poskytnutí trestního oznámení, mohlo ohrozit či zmařit účel trestního řízení, případně zda si dozorující státní zástupce vyhradil právo na poskytování informací v souladu s ust. § 8a odst. 3 trestního řádu. Z vyjádření zástupce vedoucího dotčeného organizačního článku Policie ČR vyplynulo, že zveřejnění trestního oznámení žadateli neohrozí účel trestního řízení, a že dozorující státní zástupce si nevyhradil právo na poskytování informací. Navíc se povinný subjekt zabýval tím, že žadatel nepožaduje informace o trestním řízení, ale žádá trestní oznámení, resp. podnět, na základě kterého bylo trestní řízení zahájeno. Dále bylo přihlédnuto k tomu, že v daném trestním oznámení jsou uvedeny skutečnosti, které by mohly být žadateli známy, resp. se lze dle informací obsažených v trestním oznámení domnívat, že mu známy jsou. Ani tato výluka tak nebyla důvodem pro odepření požadovaných informací žadateli.

Z ust. § 8a odst. 1 InfZ pak vyplývá, že informace týkající se osobnosti, projevů osobní povahy, soukromí fyzické osoby a osobní údaje, povinný subjekt poskytne jen v souladu s právními předpisy upravujícími jejich ochranu. Takovým právním předpisem je především nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“). Prostředkem ochrany osobních údajů může být jejich anonymizace. Podle čl. 4 bod 1 GDPR jsou osobními údaji veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě, přičemž identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

S ohledem na výše uvedené, při zohlednění ust. § 11 odst. 2 písm. a), odst. 4 písm. a) InfZ, a ust. § 8a odst. 1 InfZ, a rovněž s ohledem na Váš výslovný požadavek o zpřístupnění informací za současného odstranění osobních údajů v nezbytném rozsahu, povinný subjekt přistoupil k anonymizaci požadovaného dokumentu, neboť tento obsahuje množství osobních údajů ve smyslu ust. § 8a odst. 1 InfZ, a dále také informace, jejichž poskytnutí by mohlo zasáhnout do soukromí fyzických osob. V požadovaném dokumentu byly ponechány pouze osobní údaje podatelů trestního oznámení, a to v rozsahu jejich uděleného souhlasu s poskytnutím informací. Z dokumentu je zřejmé, kdo byl podatel daného trestního oznámení. Při anonymizaci dokumentu bylo rovněž, jak již bylo uvedeno výše, přihlédnuto k tomu, že v daném trestním oznámení jsou uvedeny skutečnosti, u kterých se lze domnívat, že jsou Vaší osobě známy.

Co se týče požadované informace týkající se data podání trestního oznámení, k tomuto lze uvést, že tento dokument, původně adresovaný na Vrchní státní zastupitelství v Praze, byl krajskému ředitelství postoupen dne … z Okresního státního zastupitelství v …

Na závěr povinný subjekt podotýká, že dle ust. § 15 odst. 3 InfZ není zapotřebí vydat rozhodnutí o (částečném) odmítnutí žádosti, pokud jsou anonymizovány osobní údaje. Jak ale bylo výše uvedeno, sám jste výslovně v žádosti uvedl požadavek na „odstranění osobních údajů v nezbytném rozsahu“.

