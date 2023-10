Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje

Dotaz k pohybu motorkářů v CHKO Broumovsko

Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.

Žádost:

„Dobrý den, před třemi měsíci jsem vznesl dotaz viz níže, jak PČR naložila s nálezci upytlačené vlčice. Mělo jít o skupinu motorkářů, kteří se na svých motorkách zjevně ocitli tam, kde neměli.“

„O víkendu jsem se shodou okolností ocitl v CHKO Broumovsko. Téměř bez výjimky všechny lesní cesty a stezky byly poježděné motorkami a čtyřkolkami. Mužové na motorkách suverénně projíždějí mezi turisty a cyklisty a na případnou kritiku reagují v rozmezí naprostý údiv <> agrese. Že páchají přestupek nebo trestný čin (? na území CHKO) už možná ani nevědí.“

„Těžko dohledat za tento stav jinou zodpovědnou autoritu než PČR.“

„Kladu dotazy podle zákona 106/1999 Sb.:

1. Jak byli vyřešeni nálezci minule zmíněné vlčice, jestliže ji v lese objevili na motorkách?“

Odpověď: Nálezci oznámili uhynutí vlka hospodáři příslušného mysliveckého sdružení, který totožnost nálezců nezná. Z jejich oznámení ani nevyplývalo, že by místem nálezu projížděli na motorkách, resp. že by se zdržovali na místech, kde je to zakázáno. Nálezci tedy nebyli policií nijak "řešeni".

2. „Kolik přestupků zákazu vjezdu do lesa, resp. mimo veřejnou komunikaci na území CHKO řešila PČR HKK v uplynulých 12 měsících?“

Odpověď: V CHKO Broumovsko neřešila PČR v uplynulém roce žádný přestupek zákazu vjezdu do lesa.

3. „Jaké osvětové a restriktivní aktivity PČR HKK činí, aby občané nepovažovali jízdu po lese za státem tolerovanou a médii ignorovanou kratochvíli?“

Odpověď: Kontrolní činnost je prováděna v rámci běžného výkonu služby OOP Broumov, OOP Police nad Metují a OOP Hronov, které ve svých obvodech provádí kontroly vytipovaných míst možného protiprávního jednání.

Oddělení tisku a prevence Krajského ředitelství policie Královéhradeckého kraje v rámci osvětové činnosti a za účelem předcházení nedovolené jízdy na motorových vozidlech v lesích (CHKO Broumovsko) vydává tiskové zprávy, ve kterých informuje o případech, které policie řešila v této souvislosti v chráněných oblastech (Orlické hory, Krkonoše); součástí těchto tiskových zpráv byly také preventivní informace, zobecněné na lokality, pro které platí zákaz vjezdu, tedy nejen chráněné krajinné oblasti, ale obecně také lesní porosty, např. https://www.policie.cz/clanek/ridici-do-lesa-nepatri.aspx s názvem Řidič do lesa nepatří! z 21. dubna 2023.

