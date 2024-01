Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje

Dotaz k počtu vloupání do sklepů

Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.

Žádost zněla:

„Dobrý den , chtěl bych vás požádat o informace k výjezdům vašich hlídek do domu ... Týká se to toho kolikrát již se řešilo vykrádání sklepních kojí u daného domu a bylo to řešeno přes PČR. Podle zák.č.106\1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím §4 . Jedná se o to že s ostatními nájemníky žádáme společnost ... o kamerový systém do domu ale podle slov ... jsou potřeba tyto informace aby bylo možno kamerový systém nainstalovat. Na základě těchto informací bude namontovat kamerový systém do domu , a zamezí se tím následné a opakované krádeže. Předem děkuji za kladné vyřízení. V případě dotazů mě kontaktujte na tel: ...“

Vzhledem k tomu, že z žádosti nebylo zřejmé, za jaké časové období tyto informace požadujete, byl jste dne ... 2024 telefonicky kontaktován a dle ustanovení § 14 odst. 5 písm. b) InfZ vyzván k jejímu upřesnění. Uvedl jste, že žádáte o poskytnutí informací k počtu výjezdů souvisejících s vloupáním do sklepů na Vámi uváděné adrese za období let ...

Po upřesnění a posouzení dané žádosti Vám poskytujeme požadované informace vycházející z podkladů odboru analytiky a kybernetické kriminality krajského ředitelství. Uvádíme, že za Vámi požadované období nebyla na adrese ... šetřena žádná událost týkající se vloupání do sklepních prostor domu.

K Vašemu dotazu dále uvádíme, že dne ... byla šetřena událost související s poškozením dveří vedoucích do společných nebytových prostor tohoto domu.

vytisknout e-mailem