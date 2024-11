Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje

Dotaz k nahlédnutí do soudního spisu

Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.

Žádost zněla:

Dle zákona č. 106/1999 sb. se, jako dotčená osoba v pozici Žalobkyně, dotazuji …:

1) který policejní hodnostář či policejní složka/y PČR si vyžádaly k nahlédnutí soudní spis u Okresního soudu v Ostravě č. j. … .

2) k jaké spisové značce a v jaké souvislosti se měla žádost PČR o nahlížení do soudního spisu OS Ostrava č. j. … vztahovat

Odpověď:

Ačkoliv Vaši žádost směřujete na …, žádosti podle InfZ vyřizuje analyticko-právní oddělení kanceláře ředitele krajského ředitelství.

Po posouzení Vaší žádosti v souladu s InfZ sdělujeme, že do Vámi požadovaného „soudního spisu č. j. … Okresního soudu v Ostravě žádal o nahlédnutí policejní orgán … ve věci vedené pod č. j. … .

Dle vyjádření policejního orgánu … tento žádal o nahlédnutí do uvedeného soudního spisu pro potřeby šetření Vašich oznámení učiněných na konci roku … a v průběhu roku … týkajících se údajně lživých výroků a jednání třetích osob, a to s ohledem na to, že na soudní řízení vedené u Okresního soudu v Ostravě pod sp. zn. … jste se opakovaně odkazovala.

