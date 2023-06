Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje

Dotaz k dopravním přestupkům

Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.

„žadatel tímto ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění (dále jen „InfZ“), žádá Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje (dále jen „povinný subjekt“) o anonymizovaný výpis všech dopravních přestupků, kterými se povinný subjekt zabýval na území města Ostravy v roce ..., včetně odstranění překážek při blokovém čištění. Konkrétně žadatel žádá alespoň GPS souřadnice (či adresu včetně čísla domu), datum a čas incidentu, důvod sankce (například paragraf příslušného zákona, slovní popis), udělenou sankci, úspěšnost vymáhání sankce a rozlišení, zda se přestupek týká jízdy (případně chůze)či parkování.

V souladu s ust. § 17odst. 1 zákona 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, trvá žadatel na vedení komunikace s ním výhradně prostřednictvím datové schránky nebo e-mailu, uvedených v záhlaví žádosti.“

Vaši žádost jsme řádně posoudili a poskytujeme Vám požadované informace vycházející z podkladů odboru analytiky a kybernetické kriminality krajského ředitelství a z dopravního inspektorátu Městského ředitelství policie Ostrava (dále jen městské ředitelství). Výpis celkem ... dopravních přestupků, které byly zjištěny na základě analytického dotazu v informačním systému ETŘ a byly v roce ... evidovány městským ředitelstvím, zasíláme v příloze v požadovaném strojově čitelném formátu XLSX (konkrétně se jedná o datum a čas incidentu, způsob vyřízení včetně případné uložené sankce, zákonné ustanovení, jež bylo porušeno a souřadnice GPS).

Co se týče Vašeho dotazu na úspěšnost vymáhání sankcí, tak uvádíme, že z celkového počtu ... dopravních přestupků evidovaných v roce ... městským ředitelstvím, je zaznamenáno celkem ... pokut uložených příkazem na místě, které byly na místě zaplaceny (vyjma dopravních nehod s projednáním, které jsou zahrnuty v případech vyřízených jiným způsobem).

V dalších ... případech se jednalo rovněž o pokuty uložené příkazem na místě, avšak na místě nezaplacené. V těchto případech má přestupce možnost pokutu uhradit u policejního orgánu do 15 dnů následujících po dni, kdy mu byla uložena. V kolika případech k uhrazení v uvedené lhůtě dodatečně došlo, však nelze zjistit jednoduchým analytickým dotazem. Do kategorie pokut na místě nezaplacených se řadí také pokuty, které přestupce na místě uhradí prostřednictvím platebního terminálu (za rok ... se jednalo celkem o ... případů). Jestliže přestupce pokutu ani do 15 dnů neuhradí, zasílá se pokuta na místě nezaplacená příslušnému celnímu úřadu k vymáhání. Informacemi o úspěšnosti vymáhání těchto pokut celním úřadem však krajské ředitelství nedisponuje, a tudíž není možné Vám je blíže specifikovat, neboť § 3 odst. 3 InfZ stanoví, že tento zákon se vztahuje pouze na informace, které jsou jakýmkoliv způsobem zaznamenané. Povinným subjekt navíc nemá povinnost touto informací disponovat.

Ve zbývajících ... případech se jednalo o jiný způsob vyřízení, popř. zaznamenání (například dopravní nehoda s projednáním nebo například oznámení správnímu orgánu), u kterého krajské ředitelství rovněž nedisponuje informacemi o následné úspěšnosti vymáhání sankce, a tak není možné Vám sdělit konkrétnější informace rovněž s ohledem na již uvedený § 3 odst. 3 InfZ

